控南韓無人機侵犯 金與正震怒警告：再挑釁將招致可怕後果
北韓日前指控南韓派遣無人機侵入其領空，嚴重侵犯其主權。北韓勞動黨中央委員會副部長金與正10日表示，如果南韓將來對北韓繼續挑釁，由此招致的可怕事態將難以承受。此外她強調，即使是南韓民間團體或平民所為，自稱國家安保主體的南韓當局都無法擺脫相關責任。
根據大陸《人民日報》11日報導，北韓勞動黨中央委員會副部長金與正當地時間10日發表題為《南韓當局無法擺脫重大侵權挑釁的責任》的談話。
談話表示，北韓注意到10日南韓國防部發表立場，反復強調這次無人機入侵事件不是軍方的作戰，將徹查是否是民間所為。金與正表示，南韓國防部正式發表立場無意挑釁或刺激北韓，這是明智的選擇。如果南韓將來對北韓繼續挑釁，由此招致的可怕事態將難以承受。
金與正表示，南韓無人機入侵北韓領空的事實清楚，即使是南韓民間團體或平民所為，自稱國家安保主體的南韓當局都無法擺脫相關責任。
北韓人民軍總參謀部發言人當地時間9日發表聲明稱，繼2024年10月製造平壤上空無人機入侵事件後，南韓在新年伊始放飛無人機入侵北韓領空，再次進行嚴重挑釁。
南韓國防部10日稱，南韓總統李在明已要求就「南韓無人機侵犯北韓領空」一事展開徹底調查。李在明表示，若此事屬實，將屬嚴重犯罪。
