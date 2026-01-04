控台中員警騷擾！網紅韓璟提告聲請保護令…中警回應：視情況列優先汰除

記者吳泊萱／台中報導

韓璟Threads上PO文表示被1名警察長期騷擾，目前已報案。（圖／翻攝自韓璟臉書）

前立委鄭運鵬助理、網紅視網膜經紀人、本身也是網紅的韓璟（原名：韓依璟），日前在社群Threads上PO文表示，遭一名台中員警傳簡訊及送禮物騷擾超過半年以上，曾經向警方報案，但似乎不了了之。昨日（3日）韓璟再度前往警局報案，警方以《跟騷法》受理，目前全案已函送新北地檢署偵辦。對此，台中警四分局回應，早在去年3月接獲報案後，就啟動調查程序，並對該員警記申誡處分，後續將視偵審結果，對該員併案究責，不排除將其列為優先汰除對象。

廣告 廣告

網紅「韓璟」日前在Threads上PO文表示，「常常收到一個不認識的帳號傳來的噁心訊息，這件事情大概也持續一兩年了。訊息內容是自說自話的叫我老婆、女友，問交往紀念日要去哪裡？結婚紀念日要去哪裡？」而「這個人親自帶著「禮物」到我認識的人的公司登記地址，說要請朋友轉交給「他老婆」。除此之外，我也發現幾個我認識的人也收到類似的「禮物」，而且全部都是他親自送到公司。更誇張的是，經過我的調查後，發現這個人是一個在職中的警察。」

韓璟於去年3月到警局報案，並稱新北警方回應，因涉嫌騷擾的員警是外縣市單位，全案交由外縣市處理，他們沒有管轄權，所以不知後續處理狀況。韓璟為了捍衛自身權益，於昨日（3日）再度前往警局進行二次申訴與正式提告，但因對方是送禮物及傳訊息騷擾，並未構成性騷，目前案件以《跟騷法》受理，警方已協助聲請保護令，全案移送新北地檢署偵辦。

對此，台中市警四分局說明，該名員警於去年3月被報稱疑涉違反《跟蹤騷擾防制法》一案後，分局立即啟動調查程序，依權責報署核予申誡一次處分，並將其調整至他單位服務，同時提列為關懷輔導對象持續列管，並無消極或包庇情形。

四分局強調，針對韓璟近日報案提告部分，已依法受理移送偵辦，針對員警涉及不法或不當行為，秉持「不庇縱、不護短、依法嚴辦」之立場，絕不寬貸。而該員行政責任，將視後續偵審結果，併案究責，並列為年終考績重要參據，後續將嚴加審視該員執勤狀況，不排除將其列為優先汰除對象。

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

天生人氣王！3星座「魅力爆棚」人氣紅不讓…第1名讓人猜不透

台中1歲半男童疑嗆奶不治！餵奶過程兒嗆到…父急打119救不回愛子

長髮男深夜喝醉太吵悲劇了！警上門抓包他「逃兵被通緝」…直送地檢署

模糊車牌藏玄機！人間蒸發20年奇蹟重逢…老父：原來女兒一直在等我

