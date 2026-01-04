控台中警長期騷擾！網紅韓璟提告聲請保護令 分局回應了

【緯來新聞網】網紅韓璟（本名韓依璟）是「視網膜」經紀人，也是前立委鄭運鵬助理，她指控遭台中一名員警長期騷擾，去年3月首次報案，但對方依舊繼續，讓她忍無可忍，昨（3日）再度報案，警方以《跟騷法》受理，全案函送新北地檢署偵辦。對此，台中警四分局表示，已對對該員警記申誡處分，後續將視偵審結果，對該員併案究責，不排除將其列為優先汰除對象。

網紅韓璟控訴遭台中一名員警長期騷擾。（圖／翻攝自韓璟臉書）

韓璟日前在Threads發文控訴，常收到一個不認識的帳號傳來噁心訊息，叫他老婆、女友，時間長達1、2年。經過調查發現，對方是一個在職中的警察。去年3月向警方報案，事情卻不了了之，更驚覺騷擾者是配槍警，擔心會對社會造成傷害，昨晚前往三重警分局長泰派出所報案，完成跟騷提告與聲請報護令。



三重警分局表示，已依相關程序受理並協助被害人聲請保護令在案，後續刑事告訴將移送地檢署，性騷擾申訴部分將函請新北市政府審議，以保障當事人權益。



另外，被控騷擾的員警所屬的台中市警局第四分局也發聲明回應，強調去年3月接獲報案後，立即啟動調查程序，查證屬實後已報請警政署核予該員警「申誡一次」處分，並將他調整至其他單位服務，同時列為關懷輔導對象，絕無外界所指的消極或包庇。



第四分局重申，針對當事人近日再次感到騷擾並提告，分局均依法受理。未來將秉持「不庇縱、不護短」的原則，視後續司法偵審結果，加重其行政責任，並將此案列為年終考績重要參據。分局強調，將從嚴管考該員警，若仍未改善，必要時將優先列為汰除對象，以維護警紀與民眾信賴。

