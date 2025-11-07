控台積電工傷頻傳！職災家屬、勞團「向黃仁勳喊話」宣布明赴運動會抗議

台積電。李政龍攝



「護國神山」台積電明將舉行運動會，輝達NVIDIA執行長黃仁勳也傳將出席，然而，台積電近日不僅新廠建設爆出多起工傷事故，先前更傳出有工程師過勞猝死，工傷協會等勞團今（11/7）宣布將在台積電運動會門口召開記者會，呼籲台積電應承諾將做好工安、慰問職災家屬，並將遞交陳情書給台積電代表。

工作傷害受害人協會、RCA員工關懷協會、台積電亡者家屬今共同發布新聞稿指出，今年6月3日曾與台積電亡者家屬黃大姊前往台積電股東會陳情，當時董事長魏哲家當場接下陳情書，並承諾將做好工安、慰問職災家屬，表示不會僅以賠錢了事。他也提到將引進國際經驗，改善施工安全。黃大姐當場表示：「不希望再發生這種事，很心痛。」

廣告 廣告

勞團指出，台積電承諾尚未兌現，近日嘉義廠又發生多起工傷事故，包括墜落、電擊、墜毀等，造成1死多人重傷。9月，18廠再度傳出工人死亡事件。讓黃大姐痛批：「一點成效都沒有，還一直出事，台積電根本就做做樣子！敷衍了事！」

勞團質疑：「我們要問：魏董事長在股東面前的承諾是否只是空話？這五個月來，台積電到底做了哪些實質改善？是否真正落實工安改革？是否有慰問及照顧職災勞工與家屬？」

勞團指出，這場運動會表面上強調勞工健康，但我們質疑台積電在實際的過勞與職場健康管理是否符合標準？我們有案例顯示因長期工作時過長，導致工程師猝死的情況發生，希望台積電能開誠布公面對改善。

勞團並向黃仁勳喊話：「您委託台積電代工的晶圓，是在台灣工廠死傷殘病的代價下生產出來的。請問您將如何督促台積電落實工安、工人健康？否則，輝達的AI平台與顯示卡，將是踩在台灣工廠血汗上製造的，您能接受嗎？」

勞團預告，明日行動流程包括家屬代表舉行「追悼工殤者、保護勞動者」活動、家屬發言、勞團代表及聲援團體發言等，最後會遞交陳情書予台積電代表，並呼籲大家共同關注勞工安全與人權議題，讓職災勞工不再孤立無援！

更多太報報導

Meta估去年有5000億營收「來自詐騙廣告」 路透：每天放送150億則

【晶圓血淚3-1】「弟弟死在台積電」 外包職災家屬首次挺身喊話魏哲家

台積電股東會／工傷團體現場遞陳情書 魏哲家：有不足地方我致歉