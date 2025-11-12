控司法單位藉機奪數十億美元資產！太子集團發聲明否認不法：真相大白將洗清罪名

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

柬埔寨「太子集團控股」董事長陳志上月遭美國司法部起訴，被指是亞洲最大跨國詐騙犯罪組織，對此，太子集團昨（11）日以柬埔寨文及英文發出聲明，嚴正否認陳志涉及任何不法行為，並痛批司法機關的指控「毫無根據」，質疑當局是為了掩蓋其非法充公價值高達數以十億美元的資產。

「太子集團控股」董事長陳志上月遭美國司法部起訴，被指是亞洲最大跨國詐騙犯罪組織。（圖／Prince Bank Plc. 臉書粉專）

經北檢調查，太子集團為隱匿跨國犯罪所得，鎖定台灣作為洗錢據點。陳志原本派新加坡籍幹部張剛耀來台，協助台籍成員王昱棠設立「天旭」及「台灣太子」等公司，沒想到張剛耀「黑吃黑」捲款潛逃；陳志再派左右手李添來台指揮，並由新加坡籍陳秀玲擔任帳房，透過辜淑雯、王昱棠等人操作資金流向，將台灣作為主要洗錢基地。由於陳志、李添及陳秀玲均在境外，檢方已將三人列為被告並啟動追緝。

美方今年10月8日亦起訴陳志，美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）亦於10月14日制裁李添、新加坡籍楊新發與陳秀玲等人，點名太子集團在台9家公司及3名台灣籍成員涉案。而北檢則根據美方情資主動分案偵辦，已查扣太子集團在台資產逾45億元。

太子集團在事隔1月後，今日在官網發布英文及柬埔寨文版本聲明，強調集團和董事長陳志毫無違法行為；並稱近期司法機關的指控「毫無根據」，質疑當局是為了掩蓋不當沒收數十億美元的資產。

太子集團今日在官網發布英文及柬埔寨文版本聲明，強調集團和董事長陳志毫無違法行為。（圖／翻攝自太子集團官網）

太子集團聲明中進一步控訴，部分媒體重複報導這些以及其他未經證實的說法，已對數千名無辜的員工、合作夥伴和集團服務的社區造成不當傷害。聲明中強調，集團10多年來一直秉持透明的原則營運，並遵守所有法規，隨著所有證據公布將一目了然，屆時真相大白將徹底洗清集團及董事長的罪名。



