控吃IKEA牛排上吐下瀉 情侶吐8次＋拉6次
台中一對情侶指控在IKEA用餐後嚴重腸胃不適，懷疑與所食用的爐烤牛排有關。該盤牛排呈現紅通通色澤，民眾對其熟度看法不一。IKEA已發表聲明回應，表示餐點皆依循嚴格衛生標準製作，目前未接獲其他顧客類似反映。台中市衛生局食安處已錄案，將前往店家查核製作流程，若查有不符合食品良好衛生規範準則項目，將限期要求業者改善，否則可處以6萬元以上、2億元以下罰款！
台中一對情侶日前於IKEA用餐後，指控出現嚴重腸胃不適症狀，引發食品安全疑慮。該名民眾表示，他與未婚妻於11月6日在IKEA台中店享用爐烤牛排後，從晚上11點多開始出現肚子痛，隨後更發展為嚴重嘔吐腹瀉。對此，IKEA已發表聲明回應，表示餐點皆依循嚴格衛生標準製作，目前未接獲其他顧客類似反映，台中市衛生局食安處則已錄案將前往查核。
這盤引發爭議的爐烤牛排，呈現紅通通的色澤，盤中還可見到血絲，旁邊搭配紅蘿蔔、蓮藕及玉米筍等配菜。多位民眾對於牛排的熟度表達不同看法，有人認為「很生」、「熟度沒有很均勻」，也有人表示「看起來很生，但其實還可以接受」。還有民眾表示看到肉中有血就不敢給小朋友食用，擔心可能有食安疑慮。
專業料理方式上，這類爐烤牛排通常是整塊以慢火烤至適當彈度後再切片。IKEA台中店目前提供兩種牛排選擇，除了爐烤牛排外，還有一片片煎烤較熟的肋眼牛排。
根據該名民眾描述，他與未婚妻在用餐後，未婚妻從晚上開始出現腹痛，凌晨更嘔吐7至8次、腹瀉6次，他本人則在清晨5點多嘔吐1次、腹瀉3次，因此懷疑與食用的牛排有關。
對於這起事件，IKEA已發表文字聲明，對顧客的用餐經驗表達歉意，並表示已主動聯繫當事人表達關心。IKEA強調，所有餐點皆依循嚴格的衛生與製程標準準備，經了解目前未接獲其他顧客有相似反映，後續也會加強現場作業流程與人員訓練。
台中市衛生局食安處秘書蔡文哲表示，食安處已錄案將前往店家查核製作流程，若查有不符合食品良好衛生規範準則項目，將要求業者限期改善。他強調，如違法將要求限期改善，複查不合格可處以6萬元以上、2億元以下罰款。目前衛生局尚未接獲醫院相關通報，但將持續關注通報情形。
