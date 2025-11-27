控名媛界大S竊盜！檢方今判決出爐「不起訴處分」 夏天倫律師回應了

記者趙浩雲／台北報導

夏天倫指控前妻黃廉盈。（圖／記者趙于瑩攝影）

「夜店大亨」夏天倫與「名媛界大S」前妻黃廉盈2021年離婚後風波再起，今（27）日夏天倫在律師陪同之下首度露面控訴，指控黃廉盈不當得利與竊盜罪，但竊盜罪不起訴，對此律師也做出回應。

夏天倫在余韋德律師陪同下出席記者會，並提供假扣押影片、照片、法院裁定、扣押命令等內容，他表示2021年與黃廉盈離婚，這些年來前妻完全沒有照顧家人，還在他們離婚的三個月後偷走了總共220萬元的紅包，保險箱還被偷走，指控黃廉盈把不當得利的假扣押說是扶養費，讓他忍無可忍才會出面澄清。

黃廉盈（圖／翻攝自臉書）

夏天倫說，日前進行假扣押的時候，到黃廉盈家中的地下室搜到了20幾個香奈兒與愛馬仕鉑金包、一輛保時捷電動車，價值超過400多萬元，目前都通通貼上封條，黃廉盈只承認拿走60萬，但是一毛錢都不願意還，他表示自己在意的不是錢，而是黃廉盈的態度，才會將一切訴諸法律。

黃廉盈400多萬元的精品與跑車遭假扣押。（圖／律師提供）

在記者會之前，夏天倫對黃廉盈的竊盜指控不起訴處分，不起訴處分書中記載，夏天倫聲稱自己在2021年8月16日返台後，發現家中保險箱的220萬元現金與累積多年的壓歲錢不見，現場只剩散落的紅包袋，因此懷疑是在黃姓前妻搬離住所時遭到取走。不過，檢方調閱相關筆錄後發現，夏家人在警方詢問時的說法僅是「從美國回來後」才注意到壓歲錢失踪，並未明確指向特定日期。

此外，夏家直到2024年9月12日才正式提告，明顯超過告訴乃論6個月的時效。至於金錢究竟何時不見、有無他人動過保險箱，現場沒有監視影像，也查無任何提款或轉帳紀錄，缺乏能支持指控的旁證，連確切遺失時間都無法釐清。基於上述理由，檢方認定無法證明黃女涉有竊盜或侵占犯行，對此余韋德律師表示將會提出再議。

