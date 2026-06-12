控名醫害毀容！JKF女郎爆用不合法線材 吳紹琥駁：不實指控

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記者吳允芊、何孟哲／台北報導

曾是JKF人氣女郎的網紅苡琍，今（12）日出面控訴，三年前在百萬網紅介紹下接受鼻雕醫美療程，沒想到術後竟長期發炎，甚至今年初還有異物穿出狀況，就醫後發現線材疑似不合法。進一步追查發現，當年替她執刀的醫師竟是捲入「牛奶針命案」的名醫吳紹琥，她也懷疑百萬網紅是非法仲介，如今當事人決定提告，醫美風暴持續延燒。

前JKF女郎苡琍出面控訴，三年前在百萬網紅介紹下接受鼻雕醫美療程，沒想到術後竟長期發炎，就醫後發現線材疑似不合法。

社群上分享角色扮演，外型亮眼、身材火辣，網紅苡琍曾是JKF人氣女郎，如今素顏現身控訴，3年前一名百萬網紅介紹她到醫美診所進行鼻雕醫美手術，竟讓她痛苦至今。

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前JKF女郎苡琍：「（百萬網紅）表明說她是非常專業的諮商師，我也OK聽從她的建議，跟她一起去了這個法瑞醫美診所，到後面發現這些東西（線材）並沒有在我的自體內吸收，開始發炎。」

三年前術後鼻頭只是正常紅腫，但今年初鼻頭卻出現白色異物。

三年前術後鼻頭只是正常紅腫，但在今年初鼻頭卻出現白色異物。

前JKF女郎苡琍：「最後終於有找到一位醫師願意幫我處理，他已經不是第一次處理這位醫師的爛攤子了，那他取出的這個線材也不是第一次取出，已經是有從其他病患取出相同的線材，也是一樣化驗不出來，一樣是不合法、不合規，也不是我們當初購買的魚骨線。」

整形外科小拍醫師（非當事）：「當線的壓力太大，可能會壓迫到皮膚，造成穿出或是破裂，當發生這樣狀況時候，應該要尋求專業醫師的協助。」

整形外科小拍醫師出面說明。

苡琍近一步追究，準備對仲介網紅和執刀醫師提出法律訟訴，這才發現這名醫師醫療糾紛纏身，原來他就是牛奶針害死車模的吳紹琥。

涉醫美仲介網紅：「我是介紹她到診所去這樣子，但沒有說她把錢匯到我這邊。」

當事醫師吳紹琥：「她說我用非法線材，但這是不實指控，一看就知道是自己編造的啊。」

醫師吳紹琥先前因「牛奶針」惹爭議。

醫療糾紛牽扯出不合規線材，若調查屬實，不只醫師，就連仲介醫美恐怕也會涉及違法。

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