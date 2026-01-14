控國小師涉言語霸凌被報復？考卷忘寫名字變0分

老師疑似挾怨報復，將分數從95分變成0分。（圖／東森新聞）





1月7日，台中潭子有家長開記者會控訴，國小的郭姓女老師疑似不滿兒子速度慢，用「烏龜」、「胖子」等歧視性字眼辱罵，還反覆逼問要求全班附和，形同公開霸凌，導致孩子身心受創。沒想到才隔幾天，兒子明明考95分，卻因為忘了寫名字，被老師打0分。家長氣得控訴是老師在挾怨報復，但校方強調一切都是誤會。

國小健康體育的考卷上，選擇題打了兩個大勾，但分數卻從95分變成0分。小朋友把考卷帶回家，家長傻眼又憤怒，懷疑是他們在7日召開記者會，揭露老師言語霸凌兒子後，所做出的報復行為。

控老師言語霸凌家長：「多次在課堂上被公開責備，否定與情緒化的指責，甚至被反覆歸咎為班級問題來源。孩子回家後常感到焦慮緊張，害怕上學，有時候會哭泣。」

事發在台中潭子的一間國小，家長在記者會上控訴，六年級的兒子長時間受到老師言語霸凌，同時放出錄音檔佐證。

郭姓女教師vs.遭罵同學：「你動作很慢，人家說你像烏龜一樣慢，有在侮辱你嗎？烏龜慢不慢，這是事實。」

家長指控，兒子因為動作慢，從國小五年級起就受到郭姓女教師的言語攻擊，向學校申訴，沒證據也沒用，到了六年級又發生。為了自保，家長讓孩子帶錄音筆到學校，果真錄到關鍵證據。家長認為老師在課堂辱罵，形同公開霸凌，要求停聘，校方承諾調職，卻沒動作。

台中市議員王立任：「這個導師事實上，對於這件事情完全沒有任何反省，她甚至用這種報復性的行為，變本加厲來欺負、霸凌這個學生，會擔心說這樣的老師，她真的會在教學上有公平對待嗎？」

國小校長：「登錄是0分的意思是說，並不是把學生打0分的成績評量，而是適時做一個註記，實際登錄的部分是酌減10分。」

校方強調一切都是誤會，考卷沒寫名字要扣10分，老師都有先跟同學說明，所以並沒有挾怨報復。至於辱罵孩子是否構成言語霸凌，目前還在調查中，校方也已將郭姓老師轉調其他職務。

