控國手尪出軌+家暴！安歆澐「車裡被掐脖、眼睛充血」請求饒命

安歆澐控訴自己遭到結婚7年的老公家暴。（圖／鴻凱娛樂提供）

歌手安歆澐近日公開控訴國手丈夫莊英杰家暴，引發社會關注。曾入圍金鐘、金曲獎的她，公開自己臉部淤血、眼睛充血的照片。安歆澐與丈夫結婚7年期間，透露不僅發現對方出軌好友妻子，更曾遭到掐脖子的暴力對待。目前雙方已對簿公堂，案件可能要拖到年底才有結果，而安歆澐仍在接受精神治療，努力恢復身心健康。

安歆澐控訴自己遭到結婚7年的老公家暴。（圖／鴻凱娛樂提供）

安歆澐表示，一開始是發現丈夫情緒出現變化，還出軌朋友的妻子後才做出的決定。她坦言：「因為我原諒過太多次機會了，所以那個時候就是一直到最後，我真的覺得要走一些法律的途徑，我們就簽和解協議。」婚姻關係出現裂痕後，夫妻間多次爆發衝突。在一次爭執中，安歆澐透露莊英杰為了刪除她手機裡的證據，竟然動手掐她的脖子。

廣告 廣告

安歆澐接受訪問曝光目前的離婚官司進度。（圖／TVBS）

安歆澐回憶當時恐怖的經歷：「他如果再勒五秒的話，我真的就沒有了，因為當下我已經暈倒了。我醒來之後，我以為他要放過我，他沒有，他繼續把我拉到後駕。」面對失控的丈夫，安歆澐表示對方手上甚至拿著美工刀，她只能不斷求饒，直到莊英杰冷靜下來後，才請他幫忙叫救護車

就在一年前，兩人還曾合體上節目秀恩愛，莊英杰還在節目中逗趣模仿安歆澐說話。許多網友看到這段節目後直呼，當時根本看不出來莊英杰會對妻子動手。安歆澐透露目前案件進展：「我的律師是說，因為他法官暑假的時候有調停一下，所以可能這個案子要拖到年底。」她也向遭遇類似處境的人呼籲：「真的不要容忍，其實外面有很多比你想像中還要多的人，他們都非常想要拉住你。」安歆澐表示，自己至今仍在接受精神治療，但會努力照顧好自己，恢復身心健康，展現最正能量的一面。

《TVBS新聞網》提醒您：

◎拒絕家暴，尊重身體自主權，請撥打110、113

◎法律扶助基金會：(02)412-8518

更多 TVBS 報導

獨／安歆澐爆吞藥輕生！遭7年尪持刀掐脖「癱軟倒地」 抓包他偷吃人妻

本土女星7年婚變！眼球暴血控老公「偷吃人妻」 昔甜讚2隻手握不住

《星光》女星控「小16歲國手老公」家暴 還外遇人妻朋友！7年婚姻玩完

女星後悔結婚！婚後7年爆國手尪「持刀亂砍」 哽咽揭姐弟戀內幕

