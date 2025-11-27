控國民黨恐釀兩岸戰爭！何鷹鷺戳破「雙面手法」 黃暐瀚示警深層隱憂

​國民黨中常委何鷹鷺因「統一」言論受到關注，不滿被考紀會停職的她一度提出申訴，並在昨（26）日在「仍具備常委身分」的情況下出席中常會，並在會後公開痛批國民黨對中國、對台灣人民的雙面手法「是在玩火」；資深媒體人黃暐瀚指出，何鷹鷺點出國民黨兩岸路線的問題所在，確實可能造成誤解、甚至是衝突。

黃暐瀚透過臉書發文指出，雖然媒體版面大多聚焦在何鷹鷺「嗆聲退黨」、「被鄭麗文誘導喊統一」的發言上，但在黃暐瀚看來，何鷹鷺點出國民黨的兩岸路線存在問題，確實是更值得關注的事情。

何鷹鷺不滿表示，國民黨高層赴中期間會高喊「台灣地區」、返國後又把「中華民國」掛在嘴邊，甚至黨主席鄭麗文聲稱的「中國人」論述，指的是中華民國的中國人、而非中華人民共和國的中國人，將成為挑起兩岸衝突的罪魁禍首。

黃暐瀚認同表示，從國民黨的角度出發，兩岸要不要統一？怎麼統一？又或是怎麼維持和平，在路線以及方法上確實該說明清楚，否則一旦造成兩岸人民誤解，只會造成衝突，甚至如何鷹鷺所言，國民黨還可能成為「兩岸挑起戰爭的『罪魁禍首』」。

