控國產署違法片面終止租約 南投農友淚訴公地放領機會飛了

「公地放領」政策讓不少佃農有機會持有長期耕作的國有土地，但細究申請過程卻亂象橫生。圖為示意圖，非當事土地。（示意圖／CTWANT攝影組）

看守台灣協會秘書長謝和霖今（4）日表示，一群農友被國有財產署南投辦事處違法終止承租國有農地耕作的租約，恐怕因此無法受惠於「公地放領」，苦主們已經提起訴願，要求改正國產署錯誤的撥用處分，維持國有農地耕作租約，讓農友可依規定申請國有地放領。

不少國有地租戶農友被片面終止租約而無著受惠「公地放領」，無奈之下北上行政院抗議。（圖／翻攝自監督施政聯盟媒體群組）

據了解，南投縣政府早計畫在名間鄉蓋焚化爐，因此國產署申請撥用廣達7.5公頃的國有農地，這項有償撥用案雖經行政院核定辦理，但國產署南投辦事處被控為了遂行撥用，違反了《耕地三七五減租條例》和《國有財產法》，在土地根本未變更編訂的情況下，片面終止已在這塊地耕作數十年的農友租約並撥地給南投縣政府。

廣告 廣告

國有地農耕管理是多年問題。圖為示意圖，非當事土地。（示意圖／CTWANT攝影組）

大批農友今天與名間反焚化爐自救會等非政府組織（NGO）北上行政院抗議，他們泣訴在總統賴清德宣布重啟公地放領政策後，這些原本具有放領資格的承租人，反倒因國產署搶先違法另行處分而失去放領資格，希望國產署終止租約和違法撥用土地的處分，還給農民應有的權益與公道。

一名從父母開始租用南投名間外埔段國有農地的小賴（化名）現身說法，直指4月收到南投縣環保局公文，要在租用的農地上蓋焚化爐，儘管有地上物補償，小賴和幾位街坊鄰居農友都希望能持續耕作，因此至今不願意簽同意書和契約書給環保局。

而11月中賴清德公布「公地放領」利多政策後，大夥想爭取放領而到國產署一查，才發現國產署南投辦事處竟然片面終止租約，土地早已轉移到南投縣政府名下，硬生生把幾名農友隔在「公地放領」利多之外。

名間鄉反焚化爐自救會成員陳品蓉指出，依規定國有農地在還沒變更成「非耕地」之前，不只不得終止租約，也不能撥用土地，因此必須聲援大批農民苦主，國產署這種還沒進行土地變更就片面終止租約的行政處分根本無效。

謝和霖進一步指出，國產署不只不在乎農友的耕作權，還有自稱國產署官員三天兩頭打電話給農民，要農民快領錢並同意縣府興建焚化爐，還暗示「如果現在不領，之後就沒有這筆錢了」，這可把純樸的農友嚇壞了，也更加凸顯行政程序上的粗暴、失當，若是其他人士冒用國產署的名義騷擾民眾，國產署也該澄清。

監督施政聯盟執行長許心欣也說，國產署「法盲」亂賣國有地不是第一次，過去曾因多個產業園區用地含有大面積原國有地，國產署為了迎合《產業創新條例》，「自宮」把《國有財產法》中規定大面積國有地不能讓售的法規拋諸腦後，早已化整為零陸續讓售數十公頃國有地，「法盲」行為令人看了直搖頭。

國產署至截稿前則尚未有統一官方回應。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

LINE Pay Money開通僅3步驟！ iPASS Money餘額移轉方式、銀行優惠一次看

全面取消彈性放假、補班制度！明年9連假一次看

深夜國道變煉獄！4車連環撞再撞特斯拉 33歲男滿臉血命喪現場