控國軍女兵：營區淫亂「寢室當砲房」男女通吃！秀舊愛正臉照、軍種全揭

記者陳弘逸／台南報導

軍中同性情侶兩人分手後，其中一方在「靠北長官」系列的臉書社團，接連發文，並張貼對方照片揭露姓名、軍種。(示意圖／非當事人／Pixabay）

台南劉姓女兵跟魏女原為同性情侶，兩人分手後，劉女不滿便在「靠北長官」系列的臉書社團，接連發文，並張貼魏女照片揭露姓名、軍種並指控對方，「在營區內淫亂、將寢室視為炮房、男女通吃等」事後挨告，劉女裝不認識對方，還否認犯行，但仍被法官戳破謊言，審理後，依非法利用個人資料罪，處5個月有期徒刑，得易科罰金，可上訴。

判決指出，劉女與魏女原為同性情侶，兩人分手後，劉女不滿於2024年1月20日在「靠北長官」系列的臉書社團，接連貼文，並張貼魏女照片揭露姓名、軍種並指控對方，「在營區內淫亂、將寢室視為炮房、男女通吃等」涉及隱私內容。

事後魏女親友發現貼文，轉告她，憤而報警提告；警詢、偵查及法院開準備程序庭時，劉女都否認犯行，甚至一度表示，不認識、並未見過對方；直到案件進入審理庭時，才改口認識魏女，但仍否認貼文由他所張貼。

審理時，魏女陳述劉女手機號碼，檢察官當庭撥打，手機當場響起，戳破互不認識的謊言，並佐證7則貼文，都由她所發布。

法官認為，劉女只因分手心生不滿，在臉書社團張貼7則涉及性隱私，嚴重貶損名譽的貼文，且犯後始終否認犯行，態度不佳，審理後，將她依個人資料保護法第四十一條之非法利用個人資料罪，處5個月有期徒刑，得易科罰金，可上訴。

