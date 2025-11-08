控在加薩犯下種族滅絕 土耳其對以色列高官發逮捕令
（中央社伊斯坦堡7日綜合外電報導）土耳其今天宣布，已針對以色列在加薩的戰爭，以涉及種族滅絕為由，向以國總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）及以國政府高階官員發出逮捕令。
這項宣布遭到以色列堅決駁斥。以色列外交部長薩爾（Gideon Saar）表示，以色列「以鄙視態度堅決反對」這些指控，並稱這是土耳其總統「艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）這位暴君最新的公關噱頭」。
伊斯坦堡檢察官辦公室透過聲明指出，逮捕令總共針對37名嫌疑人，但未提供完整名單。
法新社報導，名單上的人士包括以色列國防部長卡茲（Israel Katz）、國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben Gvir）及以色列國防軍（IDF）總參謀長薩米（Eyal Zamir）。
土耳其指控這些官員在加薩「系統性地犯下種族滅絕和違反人道罪」。
聲明也提及由土耳其在加薩走廊興建、3月遭以色列轟炸的「土耳其-巴勒斯坦友誼醫院」（Turkish-Palestinian Friendship Hospital）。
土耳其一直是加薩戰爭最嚴厲的批評者之一，並於去年加入南非在國際法院（ICJ）控告以色列犯下種族滅絕的訴訟案。
巴勒斯坦伊斯蘭主義武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）對土耳其的宣布表示歡迎，稱這是「一項值得讚許的舉措，（證實）土耳其人民和他們領袖的真誠立場，他們堅守著與我們受壓迫的巴勒斯坦人民緊密相連的正義、人道和博愛價值觀」。（編譯：李佩珊）1141108
控種族滅絕 土耳其對以色列總理納坦雅胡發布逮捕令
土耳其7日對以色列總理納塔亞胡（Benjamin Netanyahu）和其他30多名以色列官員發布逮捕令，指控他們在加薩犯下種族滅絕罪；以色列不甘示弱，反諷土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）將司法系統拿來打壓政敵和媒體。雙方就此形成了互揭瘡疤的狀態。太報 ・ 15 小時前
