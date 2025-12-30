控基市府接管違法 NET求償敗訴

基隆市政府接管東岸商場，NET提告指控基市府違法處分並求償2139萬餘元，遭台北高等行政法院駁回。（本報資料照片）

基隆東岸商場產權爭議多時，原租賃經營管理的主富服裝公司（NET）指控基隆市政府在民國113年2月1日協同警方切開門鎖強制接管的行為違法，提行政訴訟請求確認處分違法，並求償2139萬2094元。台北高等行政法院30日認定，基市府沒有用書面作成強制接管營運處分，無從認定屬「強制接管處分」，本案不是行政爭訟案件，裁定駁回NET請求；國賠屬附帶請求性質，一併裁定駁回，可抗告。

基市府104年間與大日開發公司簽約，由大日營運基隆市東岸立體停車場，而大日在105年1月30日將1樓部分、2樓全部及建物外觀全部租給NET經營管理，租賃期間約定至114年12月31日，並約明若大日無法取得續約資格，視同終止合約；NET承租後，委請建築師事務所拆除部分內部空間且增建為地上4層、地下4層建物。

廣告 廣告

基市府審查大日公司提交的未來投資企畫書申請優先定約案，結果為不通過，112年12月公告ROT招商案，並在隔年1月與最優申請人「微風廣場公司」簽約，將商場全數交由微風營運。

NET經大日公司存證信函要求提供資產清冊並配合點交程序，拒不配合辦理，基市府113年2月1日凌晨以機具切開門鎖、強制接管建物，NET提行政訴訟要求確認強制接管違法，基市府應給付2139萬餘元。

北高行法院認為，難以認定基市府約滿後向大日收回資產是「公法」的行政行為，如果NET認為市府違法、侵權，應循「私法」途徑，況且本案沒有經過市府以書面作成處分，無從認定屬強制接管處分，NET請求確認處分違法無理由，裁定駁回。