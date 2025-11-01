控奈及利亞未阻基督徒遭伊斯蘭恐怖分子殺害 川普揚言採取軍事行動

即時中心／梁博超報導

美國總統川普週五（31日）才宣布將奈及利亞列入美國國務院的觀察名單，更稱激進的伊斯蘭主義者應對該西非國家成千上萬的基督徒遭殺害負責。川普週六（1日）再揚言，若奈及利亞政府繼續放任基督徒被殺害，美國不僅將立即停止一切援助，更考慮派遣部隊「火力全開」徹底抹除那些犯下可怕暴行的伊斯蘭恐怖分子。

川普週五指控奈及利亞這個非洲最大石油生產國和人口最多的國家，未能遏止基督徒在其國內受到迫害，而「激進伊斯蘭主義分子是這場大規模屠殺的罪魁禍首」，宣布將其列為「特別關切國家」，與中國、緬甸、北韓和俄羅斯等國並列。

奈及利亞總統提努布（Bola Tinubu）則發出聲明反駁，強調宗教自由與寬容一直是該國集體認同的核心原則，反對宗教迫害、也不鼓勵這樣的行為。他強調，該國憲法保障擁有任何信仰的公民。

不過川普週六再於自家社群平台「Truth Social」上發文，表示若奈及利亞政府繼續放任基督徒被殺害，美國不僅將立即停止一切援助，且極有可能派遣部隊進入這個現已蒙羞的國家、「火力全開」地把那些犯下可怕暴行的伊斯蘭恐怖分子徹底抹除。

川普強調，他在此指示戰爭部為可能的行動做好準備。「如果我們出手，將會迅速、凶狠且痛快，就像那些恐怖暴徒攻擊我們所珍愛的基督徒一樣！」同時他也警告奈及利亞政府最好動作快一點！

