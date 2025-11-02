控奈及利亞縱容殺害基督徒！ 川普揚言動武

美國總統川普想得諾貝爾和平獎，同時積極對某些國家動武，他1號揚言要派兵到非洲人口最多的國家奈及利亞，因為奈及利亞縱容境內的恐怖團體殺害基督徒。奈及利亞則極力否認川普的指控。

奈及利亞遭控違反宗教自由！ 奈國總統駁斥

10月31日，美國將奈及利亞重新列為「特別關注國家」，理由是奈及利亞違反宗教自由，其他同類國家還包括中國、緬甸、北韓、俄羅斯和巴基斯坦。

川普於1日在社群媒體發文表示，他已要求國防部準備對奈及利亞快速出兵，理由是奈及利亞未認真遏止極端團體殺害基督徒，美國也打算立刻停止對奈及利亞的援助。

廣告 廣告

川普還稱奈及利亞是「丟臉的國家」，並要求美軍在必要行動時「快速、凶狠且具有震撼力」，就像恐怖分子攻擊可愛的基督徒一樣。

川普社群發文指出，已要求國防部對奈及利亞快速出兵。圖／路透社、網路畫面、CNN

美國聯邦眾議員摩爾也指出，「2009年至今，遇害的奈及利亞基督徒有5萬到10萬人，奈國承諾，接受美國的資助跟訓練後要打擊極端組織博科聖地，但一直沒有做到。」

對於川普指控，奈及利亞總統蒂努布駁斥，強調奈及利亞致力於保護宗教自由，奈及利亞外交部甚至於1號（川普宣布可能出兵前）發表聲明，誓言對抗境內的暴力極端主義，並表示希望與華府保持緊密合作。

奈及利亞外交部發表聲明，誓言對抗境內的暴力極端主義。圖／路透社、網路畫面、CNN

美軍加勒比海「開轟運毒船」 擊殺3人畫面曝光

美軍繼續在加勒比海攻擊運毒船，美國防長赫格塞斯1號在社群媒體上說，川普又指揮美軍，在加勒比海上攻擊一艘運毒船，船上有三人死亡。赫格塞斯還公布一段畫面，據稱是攻擊時拍下的。

美國防長赫格塞斯公布一段據稱是攻擊時拍下的畫面。圖／路透社、網路畫面、CNN

國際中心／何丹曦 編撰 責任編輯／蔡尚晉

更多台視新聞網報導

CNN揭台灣「外交焦慮」林佳龍設宴美官員缺席 外交部：報導明顯謬誤

美防長東協會場開砲！ 高聲譴責中國破壞南海穩定

APEC落幕！林信義揭交流成果 與美財長深入對話、會晤日相高市早苗