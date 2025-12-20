控她替王定宇偽證！葛斯齊公布「消息來源」勸自首

葛斯齊再槓王定宇。(中時資料照)

狗仔葛斯齊去年爆料民進黨立委王定宇婚外曖昧異性，傳訊「我想要你」等對話，遭王定宇以加重毀謗罪提告，17日獲不起訴。先前放話會公開消息來源的葛斯齊，20日上午透過臉書單方面爆料，王定宇的「神秘女」證人姓郭，涉嫌偽證，意圖保王定宇安全下庄。但至截稿前，當事人未回應。

葛斯齊聲稱，2024年認識郭女，並親眼目睹她的手機裡與王定宇的Line對話訊息。葛斯齊提出「我想要你」並非偽造，若是假的，美工技術須極為精湛才能精準還原王定宇的頭像與背景圖，且一分一毫位置不差，「我用生命擔保絕對不是偽造。」葛斯齊質疑檢察官的分析能力低下，忽視他提交的電子檔案，並揚言還有其他證據，可以在法庭上戳破謊言。

他爆料郭女為民進黨重度支持者，被前夫形容為「迷到走火入魔」。葛斯齊呼籲郭女盡快前往北檢自首偽證，否則等到他拿起法律武器與證據全數曝光，屆時真的無法回頭，「我很不想這麼做，但法律逼我這麼做！」

統整此事件，立委王定宇去年7月批評劉德華，葛斯齊因此爆料王定宇和神祕女子有「我想要妳」等曖昧簡訊，質疑男女關係不單純，遭王定宇控告加重誹謗。

檢方調查期間，提供截圖的女子證稱，她與王定宇私下並無接觸，為迎合葛斯齊的八卦報導，才利用大陸軟體偽造對話紀錄，並已刪除原始檔案。檢察官認為，葛斯齊因信賴證人提供的對話紀錄為真，進而公開爆料，其陳述用容非無所憑據，難認葛斯齊有明知不實故意散布的主觀惡意，葛斯齊罪嫌不足，予不起訴處分。

