控妻「山藥放爛爬牆、罵母：短腿豬」求離婚吞敗…法官：僅屬個人習慣
社會中心／桃園報導
桃園一對夫妻結婚10年，但生活上的種種大小摩擦及瑣事，讓夫妻倆感情不僅不如從前，更成了怨偶。人夫指控，妻子不願分擔家庭開銷，對外還說大話稱是她在養家，甚至嫌棄他收入少，且有非常嚴重的囤物癖，衛生習慣極度不佳，山藥還因此放到爛、根部爬牆，另對子女照顧不周，甚至會在孩子前辱罵婆婆，一切種種讓他終於受不了，決定向法院訴請離婚。法官審酌後，判人夫敗訴，原因也曝光。
判決書顯示，該對夫妻在2015年結婚後共同購買一幢房屋，並育有一雙兒女。雖然妻子的年收入較高，但2人仍約定共同分擔房貸及相關家庭費用，結果人妻在懷第2胎後，開始以各種理由拒絕支付房貸及其他家庭生活費用，並舉自己原生家庭及友人家庭為例，指摘丈夫身為男人，本應負擔包括房貸在內之所有家庭生活開銷，還多次抱怨對方收入太低；後來，妻子僅繳納社區每月的管理費，孩子的安親班費用、奶粉及尿布費用，對外卻向友人及娘家宣稱都是自己在養家。
人夫稱，但包括水、電、瓦斯、大型家電添購、房屋修繕費用、全家每日三餐費用及保母費(即孝親費)等，均由自己支付。之後，自己體諒妻子產後辛勞及自己母親腿部手術需休養，故向公司申請育嬰假半年；申請前，妻子承諾支付房貸及生活開銷，更向其娘家親友誇言，「本來就賺得比較多、出去賺錢較合理」，但自放育嬰假第1個月，她就找各種理由不願支付上述費用，僅支付第1個月房貸還逾期，之後更以婆婆需搬離才願支付為由，讓沉重家庭開銷落在無收入的自己身上。
人夫還稱，妻子衛生習慣不佳，且有非常嚴重囤物癖，在家裡各處時常會看到對方將雜物隨意擺放，食物放至過期仍照吃不誤，甚至拿給子女吃，冷凍庫也塞滿已開封但未食用完食品，大多已超過2、3年以上，均已腐臭不堪，他有時會看不下去清理，但妻子發現後，就會發怒質問為何將東西丟棄？再者，妻子的衣物繁多，除不將衣物摺好外，還將衣物隨意丟棄在潮濕的臥室靠窗角落，隨著衣物愈堆越多，底層衣物開始受潮而孳生黴菌，導致異味及蚊蟲蟑螂孳生，讓他對此感到強烈無奈及無力感。
此外，妻子常做事只做一半，後續都是人夫及其媽媽收拾爛攤子，例如洗衣服洗到一半便放置在浴室遲未處理、廚房擺放未清洗的奶瓶、後陽台擺放腐爛水果、任由山藥生根沿牆壁攀爬至天花板、車上擺放一堆雜物及酒瓶、停車位上擺放腐爛的文旦數個月等。今年7月的某周末，妻子自行開車帶子女出遊過夜，車上卻留下未食用完食物，引來成群螞蟻於車上爬行，但妻子完全無視、不處理，甚至不顧螞蟻的叮咬，可能造成子女皮膚過敏等問題，依舊以該車載送子女回家。
在育兒方面，人夫透露，自從自己請育嬰假期間，雙方開始在房貸、生活開銷產生認知差異，妻子情緒變得非常不穩定，不僅經常辱罵自己，還時常以體罰方式教養未成年子女，例如子女半夜因皮膚癢抓撓，導致睡眠被影響，就以體罰方式試圖讓子女停下動作。最讓人夫難以忍受的是，妻子會在孩子面前罵自己媽媽，包括「廢物、流浪漢」、「短腿的豬」，孩子事後則會安慰阿嬤，「我沒有認為妳是豬」，由於身處在長期對立的家庭，讓年幼的孩童已開始出現憂鬱傾向。
人夫因為覺得婚姻難再維持，因此向法院訴請離婚。對此，人妻則稱，2人從認識、交往到結婚，互動模式向來如此，雙方也習慣用較戲謔的言語溝通，且夫妻間因日常等瑣事鬥嘴，在所難免。至於丈夫指控自己不分擔家庭生活費、衛生習慣不佳、未盡子女保護教養義務、對婆婆言語霸凌等，都和事實不符，縱然因溝通不良而發生誤會，也僅屬偶發日常生活事件。
桃園地院審理後，認為人夫所舉事證並不足以認定已有不堪妻子虐待之情，應僅為個人習慣不同，雙方日常就照料子女及家務分擔標準不同、意見不合、溝通不良等進而引發爭執或情緒性的發言。再者，以客觀標準觀之，兩造婚姻並非已產生重大破綻達於無法回復之望，若能放下主觀成見，重新檢視生活狀況、直言對於共營婚姻之要求與期盼，採取溫和不指責之溝通方式，日後仍有重新回復感情之望，並無民法第1052條第2項難以維持婚姻之重大事由，故駁回人夫離婚之訴。
