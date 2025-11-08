控宇宙彌勒皇教「不退款」 信徒泣：還被眾人詛咒
由教主陳金龍創辦的宇宙彌勒皇教，近期爭議不斷，一位15年資深信徒出面爆料，她這些年買陳金龍開光過的法器、藝術品等，至少花上千萬，她因為不堪經濟壓力而退教，卻也被眾人詛咒，而信徒想到道場，退款過去買塔位的30萬，同樣被拒之門外，雙方還在門口大吵。
怒氣沖沖來到道場，C小姐想退款之前購買塔位30萬，她卻被拒之門外。
前信徒C小姐vs.宇宙彌勒皇教人員：「（先請稍安勿躁），可以來退（錢）的啊，這也是他自己說的啊。」
她是宇宙彌勒皇教，15年資深信徒揭密教主陳金龍，從今年2月中就在群組內要信徒們以意念攻擊詛咒指定對象，她沒想到自己有一天也被詛咒，哽咽落淚。
前信徒C小姐：「就直接在LINE裡面說，詛咒我跟我先生永墮惡鬼道，我有做錯什麼事嗎，我只是沒有想要去這個地方，他說他用AI他寫了一個，說我們兩個搶奪他要封神權，因為他是宇宙皇帝只有他能封神，你覺得這種理由誰能接受，那我們根本就沒有做錯什麼事啊。」
C小姐拿出，她過去購買陳金龍開光過的法器，圖騰包包、畫作、還有公仔，每件物品數十萬起跳，這些年來她花了至少上千萬，不堪經濟壓力而退教，她變成攻擊對象。
前信徒C小姐：「他就突然在裡面說，這些人就是要詛咒他，然後就什麼滅殺靈魂，如果你沒回遵旨，你就會被他盯上，然後他就會私底下問說，為什麼不遵旨，你是覺得我不是宇宙皇帝嗎，還是這種有些人就會私底下關切。」
對此實際求證，宇宙彌勒皇教始終不回應，教主陳金龍本人也沒有對外發聲，昔日追隨的教主，現在跟信徒因為錢撕破臉。
