控家寧母涉侵占今調解 Andy老師現身隔空嗆「誠意0」

社會中心／黃國誠 黃啓豪 新北市報導

網紅Andy老師與家寧分手後，因為頻道經營糾紛，家寧一家四口遭到起訴，其中，家寧的母親曾淑惠，被控〝業務侵占〞以及〝背信罪〞，提出協商調解，原本以為Andy老師與群海娛樂監察人家寧，有機會同框出庭，但家寧沒出現，加上雙方協調似乎沒進度，讓Andy怒嗆對方「誠意0」。

網紅Andy老師，白色上衣搭配西裝外套，和律師一同現身新北地院，全是為了家寧母親，提出的調解庭而來。記者vs.網紅Andy老師「Andy老師今天有打算，怎麼跟家寧的媽媽來談嗎，謝謝關心謝謝關心。」原以為站在同是「被害方的」，對母親提起刑事附帶民事訴訟的群海娛樂監察人家寧，會和Andy同框出庭，最終只有家寧律師出現。網紅家寧委任律師郭柏鴻表示「法律最大的範圍裡面，我們去做協商這樣。」

家寧母親曾淑惠涉業務侵占及背信罪 今開調解庭跟Andy老師面對面（圖／民視新聞）

家寧母親曾淑惠戴上口罩，低調現身法院，回顧案情，Andy老師和家寧分手後，因為頻道收入分配問題，鬧上法院，家寧一家四口遭起訴，更改頻道密碼未告知的家寧，遭控妨害電腦使用，但否認犯行，母親曾淑惠，涉及業務侵占、背信、逃漏稅、選擇只承認有逃漏稅，父親則否認逃漏稅，妹妹張家芸坦承逃漏稅，家寧母親針對業務侵占4318萬，以及拿走商標權收入109萬，涉背信部分提出調解，原告Andy老師，以及公司方代表家寧，雙方因公司權益受損，屬於同一陣線，最後只有Andy老師出庭，首度調解似乎沒有達成共識。網紅家寧委任律師郭柏鴻表示「目前就是有改訂下一次的調解，因為今天時間比較趕一點，沒有辦法就很多細節事項達成共識。」

首度調解庭雙方無共識 Andy老師發文嗆「調解進度0誠意0」（圖／Andy老師 IG）

針對頻道流量分潤收入，家寧母親曾淑惠過去認為，應該屬於「孝親費」，Andy老師笑而不答。記者vs.網紅Andy老師「家寧媽媽說"孝親費"的部分，是不是覺得感觸滿多的，記者vs.Andy老師委任律師，這個我們當然不同意，記者vs.Andy老師委任律師，沒有"孝親費"這回事。」記者vs.家寧母親曾淑惠「是覺得那些收入，算是Andy老師跟家寧給的「孝親費」嗎，你們要小心。」被問到「孝親費」，曾淑惠如今也不願多做解釋，回到車上的Andy老師，立刻更新限時動態，上傳一張翻白眼照片，備註調解進度0，誠意也是0，似乎對於開庭結果不滿意，調解程序未完待續。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：控家寧母涉侵占今調解！ Andy老師發白眼照吐心聲

