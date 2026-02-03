控小三侵門踏戶要求「租借」老公！高雄人妻怒告侵害配偶權 法院判賠20萬

高雄一名李姓女子與有婦之夫的鄰居黃男外遇，遭法院依「侵害配偶權」判賠20萬。外遇示意圖。取自Pexels



高雄一名李姓女子與有婦之夫的鄰居黃男發生婚外情，遭黃男妻子指控她侵門踏戶要求「租借」老公給她，李女與黃男交往半年分手後，還到黃家噴漆報復，甚至向鄰里散布她與黃男外遇的過往。黃妻經歷一連串打擊身心痛苦，一狀告上法院要求李女侵權行為損害賠償200萬元，高雄地院近日判決李女應賠償20萬元，全案可上訴。

依據判決書，黃妻指控李女明知黃男為有配偶之人，竟於112年6月3日起至112年12月25日間仍與黃男交往，期間並發生多次性關係。黃妻痛訴，李女甚至曾至家中親口告知她正與黃男交往、發生多次性關係，還要求她將黃男「租借」給她。黃妻後來向黃男求證證實此事，受此打擊極度震驚，並深感痛苦，但仍努力維持婚姻關係。

黃妻並指出，李女與黃男交往半年多後分手，李女竟心有不甘，先至黃家噴漆，還對她的女兒提告妨害自由、恐嚇，甚至向鄰里散佈自己曾與黃男曾外遇等的過往，這些行為讓黃妻遭鄰到里議論名譽受損、不堪其擾，精神上亦因此受有巨大痛苦。

對於黃妻的指控，李女不爭執她曾與黃男交往，並發生多次性關係，但她否認曾主動告知黃妻這段婚外情，也不曾要求她將黃男「租借」給她，或向鄰里散佈曾與黃男交往之事。她也反駁到黃家潑漆是因為與黃女間之糾紛，但她已和解並賠償黃女，針對黃妻請求損害賠償，她則強調自己沒有賠償意願，也沒有錢可以賠。

法院審酌李女在黃男婚姻關係存續期間，多次與他發生性關係，而侵害黃妻之「配偶權」情節重大，讓黃妻因此出現焦慮症、失眠需持續就醫等情，顯見已身心受創，精神上受有相當痛苦，考量兩造之身分地位、經濟狀況之情形，認黃妻請求被告給付之精神慰撫金以40萬元為適當。

法官指出，本案因為黃男共同侵害黃妻之配偶權為連帶債務人，應分擔一半精神慰撫金20萬元，惟黃妻自承，黃男有寫悔過書，載明如再犯，願意賠償全部財產，可認黃妻應與黃男已就本件侵權損害賠償達成和解，並免除黃男應分擔二分之一部分，故黃妻僅得向李女請求賠償20萬元，全案可上訴。

