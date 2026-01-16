控小16歲國手尪偷吃家暴！安歆澐突宣布「重大動向」 最新近況曝光

記者蔡維歆／台北報導

安歆澐擔任女主角。（圖／鴻凱娛樂提供）

當年曾參加《超級星光大道》、曾入圍金鐘獎金曲獎的44歲安歆澐去年與小16歲亞運龍舟國手莊英杰結婚7年，近日傳出莊英杰劈腿她的人妻朋友，甚至曾拿菜刀砍冰箱，還動手勒暈她，兩人從此分居，目前正在打離婚官司。如今她擔綱演出女主角的舞台劇《VALO 二部曲-島嶼》即將正式上演。

安歆澐演出舞台劇。（圖／鴻凱娛樂提供）

安歆澐除了打離婚官司、上通告，最近也正籌備舞鈴劇場的舞台劇《VALO 二部曲-島嶼》，其中第二場2026/1/17-18演出地點在桃園展演中心。她為了新作品還在裡面挑戰吊鋼絲吃不少苦頭，但她甘之如飴，也感謝劇團在她這陣子低潮期間的加油打氣。

安歆澐挑戰吊鋼絲。（圖／鴻凱娛樂提供）

而安歆澐事發後也曾透露自己被家暴後，到現在還在做精神治療，而且有非常嚴重的失眠，以及在人際關係上比較沒辦法像之前一樣的互動，甚至出現社恐。她還表示：「因為我的工作是要站在舞台上唱歌表演，我要非常一大段時間，克服自己的恐懼才能上台，現在也比較沒有辦法相信周圍的朋友。」舞鈴劇場《VALO 二部曲-島嶼》全台巡演開始售票，購票網址請洽https://reurl.cc/R97ZLz。

