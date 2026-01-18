控小16歲國手尪偷吃家暴！安歆澐突被飛踢撞暈濺血 急入院坐輪椅搶命

記者蔡維歆／台北報導

安歆澐急診就醫。（圖／鴻凱娛樂提供）

當年曾參加《超級星光大道》、曾入圍金鐘獎金曲獎的44歲安歆澐去年與小16歲亞運龍舟國手莊英杰結婚7年，近日傳出莊英杰劈腿她的人妻朋友，甚至曾拿菜刀砍冰箱，還動手勒暈她，兩人從此分居，目前正在打離婚官司。如今她擔綱演出女主角的舞鈴劇場《VALO 二部曲-島嶼》舞台劇全台巡迴演出，已於昨天下午在桃園展演中心1/17-1/18如火如茶正式登場，現場購票粉絲觀眾人潮爆滿非常熱鬧，不分男女老幼幾乎都是全家人一起到場觀賞熱情支持，這一幕幕家庭溫馨場景畫面大大觸動安歆澐的心並表示：「曾幾何時我也有過很羨慕，但回不去了⋯⋯」。

安歆澐台上賣力演出。（圖／鴻凱娛樂提供）

現場掌聲熱烈爆棚，就在一切演出非常順利之際，也在重頭戲之一劇情中安歆澐所飾演的女主角迪布斯，遇到可怕黑暗力量的邪惡黑后（金曲歌后舞思愛飾演），經過一連串精彩的歌舞打鬥特技表演之際，安歆澐不慎被特技舞者的後空翻飛踢到頭，當場撞暈滲血昏倒在舞台上，就在彌留之際的那幾秒鐘，彷彿人生跑馬燈，安歆澐突然驚醒用意志力撐住，又唱又跳又高空特技垂掉地順利的把整場110分鐘的舞台劇大秀精彩順利演出圓滿完成。

安歆澐2位妹妹（左起）、安歆澐、經紀人閃亮亮現場合照。（圖／鴻凱娛樂提供）

接著在全體演出人員出場謝幕之時，舞鈴劇場導演暨藝術總監-劉樂群致詞時突然忍不住情緒淚崩地說：「他非常擔心與心疼安歆澐，在上半場演出中不慎受傷非常嚴重，沒想到她撐住站了起來，負重傷繼續完美演出，這劇中的故事也彷彿正是她目前人生的真實寫照」，導演眼淚狂流淚灑現場大讚安歆澐勇敢女戰神，全場觀眾熱烈鼓掌並大聲呼喊：「安歆澐加油！你最棒！」

安歆澐擔綱女主角演出舞鈴劇場《VALO 二部曲-島嶼》桃園站首場展演現場人潮爆滿。（圖／鴻凱娛樂提供）

謝幕後立刻在舞鈴劇場製作人邊國華老師和經紀人閃亮亮及劇場工作人員護送下趕往就近的衛福部桃園醫院掛急診就醫，到達醫院後安歆澐一度身體非常虛弱不舒服，一直頭暈狂吐，頭骨及嘴骨撕裂疼痛，哭著說：「為了我的小孩我要勇敢撐下去，我不能被打倒」，醫生立刻緊急安排CT電腦斷層身體檢查及打針吃藥幫助止痛止吐，並等待報告檢驗出爐，所幸並無大礙，也讓經紀人閃亮亮及劇場長官全體伙伴們都鬆了一口氣也更加安心，安歆澐不改原民幽默詢問醫生：「她現在很擔心，我的頭那麼硬，不小心踢到我的特技舞者腳應該沒事吧？」。

安歆澐跟恩師舞鈴劇場導演暨藝術總監劉樂群。（圖／鴻凱娛樂提供）

舞鈴劇場《VALO 二部曲-島嶼》常活躍於國際舞台展演，堪稱台灣之光人才齊聚的大型台灣百老匯跨界音樂劇，是一部療癒人心的作品，是一段找回自己重拾勇氣與勇敢的故事，也許迷茫也許害怕但都不曾放棄，相信會戰勝黑暗，看見光明與希望，謝謝願意走進劇場的每一個你，也希望能帶給大家溫暖與感動，留下屬於你自己的那一道光，在未來能夠更有勇氣並勇敢面對人生每一階段的挑戰，一起勇敢一起加油。舞鈴劇場《VALO 二部曲-島嶼》今天1/18(週日)2點半在桃園展演中心展演廳演出，售票資訊請洽https://reurl.cc/R97ZLz。

