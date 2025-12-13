控師「舉腳踢國一生」家長怒 入校2月轉學

監視器畫面曝，家長控師舉腳踢國一生。（圖／許明偉提供）

新北市林口一間私立學校的國中部老師，被指控對國一男學生有不當管教，家長不滿出面，不只提供監視器畫面，還秀出驗傷單，針對此事校方澄清事發經過，認為與事實不符，第一時間也有依規定完成校安通報。

事件的監視器畫面顯示，當時一群學生正在美術館參觀，一名男學生跑到最前方聽導覽，隨後被老師叫過去。畫面中可見老師先伸手摸摸學生的頭，接著舉起腳碰觸該學生的腿部，這一行為被家長認為是不當管教。家長憤怒表示，他要求的是一個公道，認為老師動手動腳本身就是錯誤的，無論學生犯了什麼錯，老師都不應該有這樣的肢體接觸，並質疑孩子到底做錯了什麼事情。

家長進一步強調，即使有證據清楚顯示老師的行為，學校仍試圖辯解說那只是老師與學生在玩耍。家長反駁道，這明顯不是在玩，而是老師特意將孩子叫過去的行為。這起事件發生在新北市林口的一所私立學校，被指控的是該校國中部的一名數學老師，據了解他已在學校任教20年。針對此事，校方澄清表示當時是在校外教學時，當事學生靠同學很近被推開，老師是為了避免衝突才趕緊將雙方隔開，並蹲下來與學生交談，學校否認老師有施暴行為。值得注意的是，這名國一男學生是今年9月開學時剛入學，而事件發生在11月，之後學生已經主動轉學。

新北市教育局對此回應，表示家長在第一時間已經報警，學校也依規定完成校安通報。教育局表示，後續將督促學校召開校事會議，調查老師的管教行為是否涉及不當。至於最終判斷，將交由相關單位進行評估。

