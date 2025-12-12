控帶觀光客買水果「違停路中央」 真相曝：遊覽車車禍

一輛載著觀光客的遊覽車，把車停在路中央，放乘客下車買水果，質疑是「違停的最高境界」（圖／翻攝爆料公社）

高雄苓雅區，有民眾目擊，一輛載著觀光客的遊覽車，把車停在路中央，放乘客下車買水果，質疑是「違停的最高境界」，水果攤還原真相，其實是遊覽車發生事故，撞壞遮雨棚了，才會把車停著等警察來，但警方說，其實先拍照之後，就能移動車輛。

一輛載著觀光客的遊覽車，把車停在路中央，放乘客下車買水果，質疑是「違停的最高境界」（圖／翻攝爆料公社）

事件起因於一位民眾目睹遊覽車打著雙黃燈停在路中央，車上乘客全部湧入旁邊的水果攤採買，來往車輛被迫繞行閃避。這位民眾不滿地將整個過程錄下，並在網路上發文控訴這是「大巴違停的最高境界」，質疑是司機帶國外觀光團下車購買水果。

廣告 廣告

車子撞到遮陽棚，駕駛把車停在路中央等警察到場處理車禍現場，也把乘客放下車，大家逛水果攤的場面（圖／翻攝爆料公社）

水果攤店員出面澄清事件真相，表示：「我們這有日本團都有訂我們的水果，差不多晚上7、8點會來拿，拿水果順便下來觀察一下，他轉的時候沒有轉好，自撞的啦。」實際情況是，載著日本旅行團的遊覽車本來就計劃停靠在水果攤，但在左轉進入時，不慎撞上了水果攤的遮雨棚，導致支架毀損。駕駛因此將車停在路中央等待警察處理，同時讓乘客下車，形成了「你處理你的車禍，我買我的水果」的特殊場景。

苓雅分局交通分隊長潘益正指出：「大客車肇事後尚能行駛，不儘速將位置標繪移置路邊，致妨礙交通，可依道路交通管理處罰條例第62條，處600元以上1800元以下罰鍰。」警方解釋，這起事件屬於A3事故，沒有造成人員傷亡或車輛碰撞，加上遊覽車占用了兩條車道，實際上駕駛可以在拍照留證後將車輛移至路邊，以避免妨礙交通秩序，而非停在路中央等待警方到場。

車頭撞上水果攤遮雨棚，支架都毀了，駕駛把車停在路中央等警察到場，也把乘客放下車，才形成「你處理你的車禍，我買我的水果」的場面（圖／TVBS）

民眾普遍認為發生車禍需等待警察到場才能移動車輛，但此案例顯示，在某些情況下，為避免造成更大的交通阻礙，車輛可在確保證據保全的情況下先行移至安全處所。

更多 TVBS 報導

違停害死人！35歲男夜騎撞廂型車 身受重傷不治「車頭全毀」

蕭美琴車隊勤務 宜蘭警被撞 北市警38分鐘後撞車骨折

女騎士右轉遭大車吞噬！烏日路口「死亡瞬間」全曝光 業者緊急出動吊車救援

離譜！7旬翁「打錯檔」 暴衝倒車連撞6機車

