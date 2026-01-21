控幼師叫童「脫褲擦地」！ 家長淚：孩子都做惡夢

家長淚訴，自己3歲孩子在新北市鶯歌區的私立幼兒園，因為打翻水被老師要求「脫褲子擦地」等不當管教。（圖／東森新聞）





有家長淚訴，自己3歲孩子在新北市鶯歌區的私立幼兒園，因為打翻水被老師要求「脫褲子擦地」等不當管教，家長卻要不到監視器原檔，只有園方手機翻拍片段。家長更指控教育局，儘管有針對延遲通報及證據未完整提供，開罰幼兒園16萬2千元並公告列管，但並未針對不當管教的2位老師懲處，教育局回應，認定有不當對待，涉案人員已離職。

小班孩童家長：「我的孩子晚上都會做惡夢，我半夜幫他換褲子，他還嚇到尿褲子，跟我說『不要、不要』。」

說到就讀幼兒園的3歲孩子，家長心碎痛哭，以AI影片還原，控訴位於新北市鶯歌區的私立幼兒園，在孩子打翻水時，要求脫褲擦地等不當管教，家長卻要不到監視器原檔，只有園方手機翻拍片段。

小班孩童家長：「（老師）他是把衣服丟在地上給我的孩子，助教用手跟他比劃，他才開始脫他的褲子，脫他的內褲，學校卻還一直辯解說，是孩子自己想要，脫褲子擦水。」

新北市依照國教署規定，要求幼兒園保存監視器14天。9月30日家長反映後，校方稱，當事老師是為了提醒小朋友喝水不要玩，並道歉。10月8日家長迅速讓男童轉學。

後續家長想約10月9日看監視器，校方卻以「怕塞車」為由，改約事發後的第15天、10月10日，且10月14日提供給教育局的證據僅有48秒。家長事後質疑校方有意拖延，緊追要真相，直到10月29日，校方才讓家長看了4分鐘影片。

小班孩童家長：「學校手上還有其他、更完整的畫面，但是他們沒有交給教育局，全部的大人都在看，沒有人要制止這件事情，也沒有自己跟教育局通報。」

家長更指控，儘管教育局有針對延遲通報及證據未完整提供，開罰16萬2千元並公告列管，但針對不當管教，並未針對在場2位老師懲處。

新北市教育局幼兒教育科長黃英培：「已經逾越合理照顧與管教範圍，不當對待成立，2名涉案人員已離職。」

家長控訴，調查過程教育局並不積極，且以孩子事後仍與同學有互動為由，認定對造成身心影響不大，讓他們難以接受，就怕2位老師未被懲處，未來再對其他孩童造成無法抹滅的傷害，而幼兒園對此並未正面回應。

