控廖俊松庭訊證詞反覆矛盾 鄭文燦律師：戳破起訴書「對價關係」認定

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鄭文燦案9日在法庭上針對證人廖俊松進行第二次交互詰問。（資料照片／陳愷巨攝）



鄭文燦案今天（9日）於桃園地方法院法庭上針對證人廖俊松進行第二次交互詰問，鄭文燦律師指稱，證人廖俊松的供述內容，從偵查階段到今天的法庭審理中，不僅前後說詞反覆，與其他證人不同，更在兩次法庭上衍生出兩到三個不同版本的說法。然而，無論廖俊松提出哪一個版本，其所稱之請託事項，在客觀上皆是鄭文燦無法單方面可以決定的事項。

鄭文燦律師表示，從歷次的桃園市政府會議紀錄更可明確看出，鄭文燦擔任市長任內，桃園市政府皆沒有在任何一個對價關係的版本中，提供廖姓父子所希冀的協助，並做出以下4點說明。





一、會議紀錄證明桃市府未配合，而且官邸匆匆10分鐘會面，亦無可能達成行收賄合意的主客觀條件

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廖俊松上次開庭時，在庭上坦承，他根本不贊成將9.12公頃農地與41公頃公墓用地合併開發一個都市計劃，他認為，合成一個都市計劃不是他要的版本，甚至在庭上形容市府此舉是「亂搞」。

從歷次的桃園市政府會議紀錄與客觀的討論脈絡，清楚看出，桃市府團隊最終決議採「區段徵收」的開發方式，同時將9.12公頃的農地與41公頃的公墓用地合併辦理，成為一個都市計劃案，並且依照都市計劃法程序推動，這完全違背了廖俊松「直接向內政部申請自辦市地重劃」的利益與強烈意願。

市府歷次會議既沒有提供廖姓父子所期望的實質協助，雙方更不可能在當晚短短會面的10分鐘內，針對一個市府「沒有辦法協助，也從來沒有配合協助」的事項，達成任何「行收賄的合意」，再者，廖俊松指稱他希望他送內政部申請自辦重劃時，桃園市政府出席同仁能表示支持。

廖俊松是在109年2月以5.13公頃都市計劃變更案送內政部營建署，而本案討論時，是在106年間，106年9月14日廖俊松到市長官邸拜訪時，根本都還沒有此一申請案，如何可能形成合意對價關係。

二、廖俊松親口證實「兩項請託」，證明檢方起訴之「對價行為」不成立

依照廖俊松今日在法庭上具結作證時親口指稱，他當初找鄭文燦的訴求只有「兩項請託」：第一，地主依法自行將都市計畫送到內政部都委會審查時，希望桃園市政府的官員能在內政部開會時幫忙講話協助通過；第二，等內政部都委會審議通過、將農地變更為工業用地後，地主要求自辦市地重劃，希望桃園市政府能核准。

廖俊松的這段證詞，形同直接推翻了檢方在起訴書的核心邏輯。廖俊松已明確承認，本案都市計畫變更的申請是「地主依法自行送件至中央」。既然本案為部訂計劃，審查權完全在中央內政部都委會，桃園市政府僅是派員列席；且後續的「自辦市地重劃」更是必須載明在該都市計劃變更案中，全案不論是都市計劃變更審議，或是採取地主自辦市地重劃，都是內政部都委會權責，桃園市政府根本無權決定。

而依照「林口工五二通」的規定，及「都市計劃農業區變更使用審議規範」，9.12公頃土地的地主，102年就取得合法的申請權利，只要整合百分之百地主同意書的門檻完成，都可以自行申請。這樣的陳述，與起訴書指稱申請國家重大建設的核定，可以幫助自辦市地重劃的核定，廖俊松在法庭上也明確地說，他認為沒有幫助。

而廖俊松提出這兩項請託內容，足以證明，檢方起訴書中所指控的「行收賄對價行為」，協助幫忙解套百分之百地主同意的門檻，在主客觀上都完全不成立。

此外，同案被告前台塑企業總經理楊兆麟今日於本案審理中首次發言，其內容更進一步還原事實。楊兆麟當庭指稱，廖俊松在外常打著他的名義做壞事、玩弄是非。楊兆麟明確表示，在106年8月22日餐敘之前，他與鄭文燦完全不認識。

針對檢方指控的飯店餐敘，楊兆麟澄清，因台塑企業在桃園有眾多投資，有兩家醫院、半導體廠等等，他認為有認識鄭市長的必要，純粹是出於禮貌前往餐敘拜會。

楊兆麟強調，初次見面席間僅是講客套話，完全沒有談論土地開發案，且會中也沒講什麼，而且在場還有其他幹部在場，楊兆麟說他不可能在這樣的場合，違反台塑的規範，與鄭文燦達成任何請託的合意。

楊兆麟說，在餐會之前，他不認識鄭文燦市長，餐敘後也沒有兩人私下的互動，餐敘是企業禮儀，並無廖俊松所稱談到土地開發的請託。廖俊松兩次出庭所言，包括廖俊松在六輕開發過程扮演重要角色，都不是事實。

楊兆麟此一發言直接打臉廖俊松宣稱「餐敘中達成請託合意」的說詞，證明雙方絕無行收賄之合意。

四、家屬親口認證「一天到晚說謊，說謊是他的生存法則」

針對廖俊松單方面指控的送錢說詞，楊兆麟委任律師於庭上更直指，根據監聽譯文，「連他兒子、媳婦都說廖俊松一天到晚說謊，甚至於說出，說謊是他的生存法則」等語。這不僅證實廖俊松滿口謊言，其單方面的「丟包」，「看他以後會不會還」，更在合意的基礎邏輯上不攻自破。

楊兆麟委任律師表示，從監聽譯文顯示，楊兆麟根本不知道廖俊松安排的餐敘目的何在，他因為本案長時間無法推動，早已經在106年表明要退股，他是單純投資，沒有參與本案的推動，廖俊松還特別承諾要在108年8月前完成核定，可見得全案都是廖俊松個人決定，廖俊松指稱全案由楊兆麟決定，與事實不符，也不合常理。

今日庭上的交叉詰問已還原本案的基本事實樣貌，在在證明鄭文燦既無動機、無實質協助行為，桃園市政府所推動的方向，根本不是廖俊松要的，更無所謂的「對價關係」，徹底戳破了檢方在起訴書中建構的合意對價關係，根本缺乏客觀證據。

鄭文燦的辯護律師也認為，檢察官對於對價關係，已經有許多不同版本，在歷次的法庭審理中，ㄧ一被點破，而合意行為僅依賴前後反覆說詞矛盾的廖俊松的證詞，在起訴的舉證責任上嚴重不足，難以通過司法檢驗。

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