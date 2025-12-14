控廟會光束害死鴨！ 鴨農：鴨群怕強光.易亂竄踩踏

屏東縣 / 綜合報導

屏東 縣竹田鄉的 下港尾地區有鴨農控訴，養鴨場附近有新建的宮廟，疑似舉辦活動時，使用了鴨子害怕的聚光燈光束，造成鴨群長期受到驚嚇、亂竄，好幾隻互相推擠後踩踏而死，損失相當慘重；對此，屏東縣政府表示，將進行相關調查，如果確實是因為強光照射導致鴨隻死亡，會依相關規定核處。

屏東竹田下港尾鴨農說：「你看這些(鴨子)，跛腳了。」滿地的鴨子，成群結隊通通擠在一塊，稍有一些動靜，就嚇到連滾帶爬，即使跛腳都要向前衝。屏東竹田下港尾鴨農說：「你看，就是這個雷射光，牠們鴨子就這樣子，一直亂跑，一直亂竄。」

遠方一道道強光，不斷射向夜空，似乎就是鴨子害怕主因，只見鴨農在黑暗中，不斷驅趕自家鴨群，就怕牠們持續亂竄，恐怕全數死亡。屏東竹田下港尾鴨農說：「這些就是剛剛還來不及趕，就是被壓死的。」鴨群發生踩踏事件，滿地可見死亡鴨隻，鴨農的心血全變成臉上淚水，事件發生在屏東下港尾，有鴨農控訴，疑似是附近建蓋新廟，活動上發射的強光，令鴨群受驚踩踏，造成嚴重損失。

非當事鴨農說：「只能跟主辦單位就是協商一下，就是儘量不要用高空聚光燈，因為這種東西，鴨子容易受到驚嚇，會踐踏，會造成死亡。」鴨農解釋，鴨子對光線跟聲音敏感，如果只是像閃電，短暫的雖然會害怕，但讓牠們冷靜一下就好，而通常活動舉辦時間長，會讓鴨群持續處於慌張狀態，加上群居的特性，全數一起朝特地方向衝撞，比較弱小的鴨子就可能被踩死。

屏東縣農業處動物保護及保育科科長李繼雅說：「後續將進行相關調查，如果確實是有因為這樣子強光照射，造成鴨隻死亡，將依相關規定核處。」若涉及刑事責任，也將移請相關單位偵辦，不過鴨農求償無門，辛酸只能自己吞，只希望強光別再出現，讓鴨子能夠安心一些。

