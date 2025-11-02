控彰化萬聖節變裝比賽不公! 去年得主穿同款造型再奪冠

民視新聞／李文華 彰化報導

彰化市公所舉辦萬聖節變裝比賽，第二名得獎者領獎時赫然發現，竟然輸給去年的第一名，因為去年的得主，今年又把去年同樣的造型，又再穿出來一次，她向主辦單位反映卻未得到妥善處理，憤而上網發文，市公所回應，因為參賽資格沒有限定，不能用歷年作品，因此名次不會改變，民眾的意見，會納入檢討項目！

彰化市萬聖節變裝比賽，參賽者精心打扮，為的就是能奪得評審青睞，只是名次公布以後，卻讓參賽者傻眼，今年的第一名穿搭竟然跟去年一樣，讓她忍不住上網發文抱怨，原來創意比賽，重播也能拿冠軍，大家辛苦準備造型，結果輸給去年的回憶錄，太符合萬聖節主題了吧，真是見鬼了。

聲源：第二名得獎者李雪芸：「當時我們就發現那一組，是去年重複穿過的，因為我們去年也有參加這個活動，我馬上就在簽領據那邊，跟他們反應說，他那一套是去年已經穿過，這樣是可以的嗎，現場工作的人員就是不願多做回應。」





彰化市公所舉辦萬聖節變裝比賽，第一名能拿到萬元禮券，民眾報名踴躍。（圖／民視新聞）









仔細看看第一名得獎者作品，去年有一見大吉的白將軍，今年也有，去年有貼著符咒的殭屍，今年也出現了。第二名得獎者領獎時發現，冠軍重複，卻未獲得主辦單位重視，只好上網發文讓大家來公評。

聲源：第二名得獎者李雪芸：「我們的衣服都是我本人做，我今年四套都是我自己做的，我們是以四神獸做為暗黑版的感覺。這明明就是一個講求創意，就是發想的競賽，為什麼他可以，不用做出太多的努力，就把第一名拿走。」

聲源：彰化市公所城觀課長林佳蓁：「我們的參賽資格裡面，我們沒有規定說，不得使用特定類型或是歷年的作品，我們會把民眾的意見，評估納入我們活動的檢討裡面。」





第二名得獎作品（圖／民眾提供）









主辦單位說今年名次不會再做更動，第一名獎金一萬元禮券，第二名少兩千，可領八千元禮券，但第二名得主關心的可不是這兩千差額，而是比賽的公平性！





原文出處：控萬聖節變裝比賽不公！ 去年得主穿同款造型再奪冠引爭議

