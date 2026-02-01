控影城點飲料硬變套餐 還強購「438元」鑰匙圈

民眾控訴在西門威秀影城被強迫推銷，只想喝杯熱可可，卻被店員塞了整組套餐加鑰匙圈。（圖／東森新聞）





看場電影要花上千元？民眾控訴在西門威秀影城被強迫推銷，只想喝杯熱可可，卻被店員塞了整組套餐加鑰匙圈！投訴人氣炸，以為是贈品，結果竟然都要錢，怒控店員沒告知。究竟是溝通誤會還是變相強銷？業者最新回應出爐。

《陽光女子合唱團》被稱為是今年最強國片，催淚劇情讓大家完全扛不住，但卻有人為了看電影，氣噗噗爆發消費糾紛。

消費者指控，跟朋友一起去西門町威秀影城看電影，點餐時選了熱可可，店員很自然的問要搭熱狗還是吉拿棒，大家也沒多想，選完餐後還拿到了兩個鑰匙圈，本來以為是送的，看了明細才知道，竟然被搭了套餐，連這個鑰匙圈也要錢，最後餐費逼近千元，讓消費者怒控，根本是被硬搭套餐。

民眾：「電影院要先講說，喔這個是要付多少錢，就是讓民眾去想說，喔我這個該不該花這個錢去購買，就是如果都沒有講，買下去才發現說，喔我要花這麼多錢的話，消費者可能會對這消費感到不滿意，可能小禮物送不出去，直接搭在裡面變套餐。」

買電影票通常都求快，如果店員沒有先告知套餐內容、還有價錢，消費者真的會霧煞煞，看到明細後，容易引發誤會。民眾：「通常你在購票的時候，你有時候會受到後面排隊人潮壓力的影響，你會想說喔，可能我不要影響到後面的人，時間那麼久，所以可能就是馬上就答應，或是不會思考那麼久。」

對此威秀影城也強調，點餐時，員工有先詢問是否要搭餐票價可以打折，通常也會說明套餐內容和價格，客人同意後才會結帳。以客人點的品項來說，如果全部單點，總費用是2279元，但如果是搭了套餐是1978元，便宜了301元。

不過目前正在釐清，溝通上是否有誤會。下回買電影票、搭配套餐，當下還是得看仔細，注意內容以及價格，才不會引發爭議，還一肚子氣。

