控把古柯鹼運美 川普嗆哥倫比亞總統「小心點」

美國總統川普3號對委內瑞拉發動突襲，活逮總統馬杜洛並帶回美國受審，當天還公開指控哥倫比亞總統裴卓將古柯鹼運往美國，警告他最好小心點。古巴裔的國務卿盧比歐則暗示，古巴可能是美國下一個目標。此外，川普也再次表示美國絕對需要格陵蘭。

跟委內瑞拉相鄰 哥倫比亞宣布進入一級戰備

美國閃電突襲委內瑞拉，逮捕總統馬杜洛夫婦，川普更在記者會上公開警告哥倫比亞總統裴卓，「最好小心點。」

與委內瑞拉相鄰的哥倫比亞隨即宣布，武裝部隊全面進入一級戰備狀態，以因應可能進一步惡化的區域安全情勢。

川普嗆古巴「失敗國家」 盧比歐稱「古巴該擔心」

美國不喜歡古巴政權已不是秘密，川普表示，不考慮對古巴採取軍事行動，還說，「古巴現在是一個失敗的國家，一個非常糟糕的國家」，將會自行衰敗。

古巴裔的美國國務卿盧比歐指出，古巴為馬杜洛撐腰，形同殖民委內瑞拉，更暗示古巴可能是美國下一個目標。盧比歐還形容，「古巴簡直是一場災難，由一群無能、老態龍鍾的男人統治」，表示如果自己是住在哈瓦那的政府官員，至少會感到有點擔憂。

川普放話「需要格陵蘭」 丹麥總理要美停止威脅

川普曾多次表態，希望將格陵蘭併入美國版圖，突襲委內瑞拉後，川普再次表明他絕對需要格陵蘭，丹麥總理佛瑞德里克森則發文呼籲美國停止威脅。

川普在重塑美國於西半球主導權的同時，也引發多國的焦慮與不安。

