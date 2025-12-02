控政院沒回應！光復災民北上陳情 卓揆承諾：會照顧好災區

立法院今（2）日三讀通過花蓮馬太鞍溪災後重建特別預算案，不過光復鄉的受災戶也再度北上陳情，質疑行政院至今未回應先前訴求，災民們向中央喊話，要求強化堤防、確保居民安全以及中繼屋不能過於簡陋。對此，行政院長卓榮泰承諾，中央會積極照顧災區居民的生活。

光復鄉災民今日北上陳情，要求地方、中央必須建立溝通管道，原因是花蓮光復鄉佛祖街受災戶在11/19號向政院遞交陳情書後，政院遲遲沒有回應，除此之外，災民們也提出多項訴求。

災民們盼望中繼屋要蓋好、堤防要堅固，以確保馬太鞍溪流域災民與部落的生命安全，還要求房屋補償金建立分級制度，協助災後房屋重建；另外受災的店家要求經濟部把補助項目、重建特別條例、貸款細項等通通講清楚。

對此，卓榮泰親自承諾，一定會把災區通通照顧好，「我實在很不忍看到花蓮的鄉親長途跋涉到台北來。中央極力在花蓮光復鄉馬太鞍溪事後的安全檢視上，做了更多更多必要工作，也會積極照顧災區居民的生活。我們在當地還有一個馬太鞍溪重建復原的協調匯報，我們東辦的執行長也在現場，其實可以現場就向他們表達災民的心聲。」

而今天立法院也三讀通過花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案，目前先編列270億，30億元視需求再行編列，且朝野都有共識，一毛都沒有刪。

台北／桑輔成、黃偉財 責任編輯／陳俊宇

