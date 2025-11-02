控新營火車站小黃用喊價 公運處：已違法將開罰

台南市 / 綜合報導

這是有民眾控訴，要搭計程車從台南市新營火車站的後站，到柳營奇美醫院，結果司機直接喊價1百50元，最後看到自己明顯不滿了，還凹說，這是醫院開會規定，不然去搭接駁車就好，不過其實以這個距離來看，其他車隊的車資，跳錶的話，落在1百元到1百50元之間，事件一出後，台南市公共運輸處表示，針對計程車未依規定收費情事已經違法，將依公路法進行裁罰。

民眾來到新營火車站，準備搭計程車前往目的地，但現在有人PO文說自己有不好體驗，因為車資竟是用喊價的，運將聽到乘客要到柳營奇美醫院，喊出150元車資，過程還疑似嗆說，是醫院開會規定等，雙方你來我往，讓民眾氣得說，不想一竿子打翻一條船的人。

其他民眾VS.記者說：「大部分都是用喊價的，(對外地人來講)，心理上一定是覺得不舒服。」台南柳營奇美醫院醫務祕書蔣維凡說：「柳營奇美醫院，並無合約之計程車隊。」

實際回到新營火車站，外頭一整排計程車，上前詢問，記者VS.其他排班計程車說：「(到)奇美(醫院)多少啊，照跳錶，還是那個(喊價)，奇美喔，180(元)。」都是以喊價為主，而從前站出發，還比後站貴一些，不過記者實測從前站搭車，跳錶車資155元，和後站喊價的差不多。

其他車隊計程車司機說：「(通常)照他們(排班)的模式，先跟你講150(元)，然後上車就跟你講說，我跳錶給你看，因為就是不要跟他們起衝突。」

其實從新營火車站後站，搭計程車到柳營奇美醫院，大約5分鐘路程，以其他車隊的車資來看，55688跳錶的話是100元到140元，優先叫車加50元，大都會車隊的話預估車資115元，uber最貴大約157元，三種平台的價格，都是落在100元到150元之間。

而事件迅速引發熱議，更出現兩派聲音，有人認為PO文者應該是預設跳錶會更便宜，但其實150元不貴，有人說新營都是喊價的，從很久前就這樣了，現場公車班次多何必搭計程車呢。

台南市公共運輸處長劉佳峰說：「如果有未依規定收費的情事，將會依公路法進行裁罰。」雖然對在地民眾來說喊價已成習慣，不過相關單位也說，這已經違法，後續也會依法來進行裁罰。

