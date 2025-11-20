控新鋪水泥遭鄰輾毀 男持利器飆罵依恐嚇罪偵辦

宜蘭縣 / 綜合報導

宜蘭五結鄉發生鄰居間持利器理論衝突，有位男子疑似因停車問題，加上新鋪的水泥被車輾壞，竟然，拿著利器攔住鄰居，不斷飆罵不雅字句，警方表示，雖然沒有造成傷害，但已讓報案人心生恐懼，將依刑法恐嚇罪偵辦。

持利器男子VS.民眾說：「我一直忍耐你一直在讓你。」戴著帽子的男子右手拿著利器，一步步朝錄影的民眾逼近，除了不斷飆罵不雅字句，還雙手緊握作勢揮舞手中利器。

持利器男子VS.民眾說：「你沒有遇過壞人嗎，出手啊，是誰要出手，我要上班你把我攔住。」

這名男子情緒激動，音量越來越大，甚至用手指著對方要對方出手，現場氣氛一度緊張，而錄影男子當時還帶著1歲半的孩子，直言生命安全受到威脅，小朋友也被嚇到，至於事發導火線。

當事男子說：「他颱風天之前有用那個地，然後說是我把它輾壞的，我也請他提供影片跟證據，證明說是我，我也想要就是如果可以的話，幫它復原或是怎麼樣，但他就是他也沒有證據。」

原來雙方住在宜蘭五結鄉是還是鄰居，昨(19)日上午，男子持利器把鄰居攔下來，因為雙方曾因停車問題有過不愉快，這次男子又指控對方的車子，輾過他鋪好的水泥，才會持利器理論。

民眾VS.持利器男子說：「你回我什麼你要我怎麼樣，對啊我說你要我怎麼樣，你要我復原還是怎麼樣。」

二結所所長余丞軒說：「因停車位置擋住出入之問題而演變成衝突，犯嫌於爭執過程有手持刀械之情形，雖無造成傷害惟令報案人心生恐懼。」鄰居間爆發糾紛，從口角變持利器理論，警方也將依刑法恐嚇罪偵辦。

