控李貞秀假離婚！陳培瑜批民眾黨測試法律底線：夫妻對財產公開有疑慮？

記者楊士誼／台北報導

民眾黨中配立委李貞秀國籍問題延燒，質疑其假離婚的民進黨立院黨團書記長陳培瑜今（5）日直言，民眾黨就是在測試台灣的底線，而她也質疑，李貞秀「假離婚」可能是夫妻倆對財產要公開有疑慮，因而出此策略。她更質疑，如果李貞秀的新創公司跟她前夫的診所登記在同一地址，仍要解釋清楚。「到底是什麼樣的離婚協議讓妳前夫，願意讓妳的新創公司登記在他的診所？」

陳培瑜認為，民眾黨之所以推出李貞秀，就是在測試台灣的法規的底線，非常樂見看到內政部已經率先表態不會提供機密資料，也希望每一個部會趕快討論，回應所有台灣人民的疑慮。她也表示，源頭錯在民眾黨為什麼要提名一個沒有辦法解除雙重國籍的人擔任立委？錯就錯在民眾黨做了想要測試台灣底線的動作。

至於李貞秀是否為假離婚？陳培瑜也以個人為例，她表示，自己每年都要申報財產，丈夫和未滿18歲的小孩名下的財產只剩下一塊錢都要申報，因這是身為民代最重要對於國人的責任。之所以質疑李貞秀假離婚，是因為她在財產申報上恐有疑慮，或是當她夫妻倆若還有婚配關係，而在她擔任立委的兩年當中，所有的金流、帳戶都要公開透明，是不是有所擔心才離婚。

陳培瑜直言，李貞秀來自於中國，而她又自己公開「只有中華人民共和國國籍」。在這前提之下，當然合理地懷疑她跟中國有沒有往來，包含金錢方面。至於李貞秀的護照有幾本一點都不重要，關鍵是李貞秀的國籍問題沒有解決。護照、通行證、入台證、大通證也好，都沒有辦法說明李貞秀為何沒有在就職前放棄國籍，難道她在黃國昌辦公室實習兩年都沒有努力過？她也呼籲李貞秀不要再放煙霧彈、問A答B。

陳培瑜也指出，如果李貞秀的新創公司做的業務，跟她前夫的診所登記在同一地址，仍要解釋清楚。「到底是什麼樣的離婚協議讓妳前夫，願意讓妳的新創公司登記在他的診所？」她痛批，民眾黨就是打算測試台灣的法制底線，然後「吃台灣人吃夠夠」這就是民眾黨在做的事情。

