控李遠個人意志提名公視董事 8審委集體向韓國瑜請辭

8名公視董監事審查委員，聯合向立法院長韓國瑜致函，並提出請辭。 圖：國民黨立法院黨團/提供

[Newtalk新聞] 公廣集團第7屆董監事任期去年5月19日屆滿後，新任人選卻難產，行政院函請立法院籌組《公視》第8屆董監事審查委員，由朝野政黨依比例推薦人選組成。但在文化部預計4月中旬召開審查會議前，其中，8名審查委員會今（9日）卻聯名發函立法院長韓國瑜，指控文化部長李遠不遵循《公共電視法》立法精神， 一再依個人意志辦理提名，讓他們認為難妥適遂行立法院託付的審查任務，所以共同辭去審查委員職務。

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立法院各黨團推薦的《公視》第8屆董事、監察人審查委員會，由國民黨團推薦7人、民進黨團推薦7人、民眾黨團推薦1人。在野黨推薦的審查委員為吳永乾、羅國俊、廖元豪、董保城、馬詠睿、許良源、潘祖蔭、杜聖聰，但這8位委員今天發出聯合公開聲明。

函文內容指出，茲因文化部長李遠不遵循《公共電視法》之立法精神，且違反歷屆經由國會不同政黨事前協商候選人名單之慣例，一再依個人意志辦理提名，我等認難妥適遂行立法院院託付之審查任務，不得不聯名具函向院長請辭審查委員一職，不情之處，敬請察諒。

函文再表示，《公視》屬於國民全體，非一黨、一部或一人之私器，其公共性與獨立性的確立，端賴治理機構内部權力的分散與制衡。此所以《公共電視法》明定，公視董事及監察人的選任，必須兼容並蓄不同黨派、族群及專業背景的成員。為確保董事會及監察人的多元代表結構，公共電視法更建置由國會依政黨比例推薦組成的審查委員會，以及須經3分之2以上同意的高門檻審查機制，用以提示行政部門於辦理提名之際，必須踐行事前多元諮商程序，始能克竟其功。

函文指出，歷屆公視董事會的順利組成，是因董事監察人候選人名單經由政黨事前協商產生。惟文化部辦理本屆公視董事監察人提名，卻不此之圖。「我等在第一次審查會中，已公開提醒文化部後續提名應先行跨黨協商、徵詢多元意見。遺憾的是，李部長置若罔聞，仍依一己之見評估全部候選人之適任性，導致明顯的審查障礙。我等認為此一欠缺程序正當性之提名，既不符公共電視法之立法精神，又違反歷屆提名慣例。振聾發聵無功之餘，審查任務自難期有成。為此，吾等一同辭去審查委員職務，以示負責」。

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