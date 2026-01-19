控林俊傑「超會PUA」！前女友交往照曝光 時間疑與現任重疊引爆話題

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

金曲歌王林俊傑（JJ）去（2025）年底認愛中國網紅女友「七七」。未料消息曝光當晚，疑似是林俊傑前女友的直播主Mida（曾聖媛）在社群發文，言詞間影射男方劈腿，引發外界關注。近日又有網友翻出兩人過往合照，時間點疑似與現任戀情重疊，再度掀起討論。

近日微博瘋傳疑似林俊傑與其前女友的合照。（圖／翻攝自微博）

回顧當時，林俊傑於去年12月29日發文認愛後，Mida隨即在社群寫下：「看到覺得太不舒服了，真是受夠了劈腿仔官宣，為什麼受傷的總是真誠的人啊？」貼文雖未指名道姓，卻引發大量聯想。更早之前，她也曾回應網友提問「前任說過最噁心的話」，直言：「如果妳去爆料，妳看還有哪個男的會要妳？超會PUA。」相關發言讓她與林俊傑的過往關係成為話題焦點。

廣告 廣告

疑似林俊傑前女友的台灣演員、直播主Mida（曾聖媛），發文指控林俊傑劈腿。（圖／翻攝自threads）

近期微博上更瘋傳多張林俊傑與Mida的合照，其中一張為2019年底出席林俊傑母親生日宴的畫面，另一張則是2023年初在台北市大安區拍下的貼臉合影。對照Mida先前發文內容，不少網友推測兩人交往時間長達約4年，並質疑是否與林俊傑現任女友的交往時程出現重疊，相關猜測迅速在網路發酵。

面對外界揣測，林俊傑去年底曾發文回應，表示不願被「杜撰的劇本」綁架，並提到舞台與音樂之外的私生活長期遭過度解讀，甚至被刻意扭曲。他也呼籲粉絲保持理性，不要被網路言論牽動情緒，強調珍惜的人不該因謠言受到傷害。

疑似林俊傑前女友的直播主Mida（曾聖媛），發文指控林俊傑超會PUA。（圖／翻攝自threads）

更多FTNN新聞網報導

演員夫妻驚傳撞死人！死者家屬指控「靈堂跪完就封鎖」 楊傑宇發聲回應了

林光寧告別式！林俊傑、A-Lin送花籃致意 「我們永遠懷念您」

林俊傑女友七七突現身派出所 報案原因成謎掀熱議

