控林俊言威脅咬柯文哲！檢評會認言行不當 沈慶京回應

記者楊佩琪／台北報導

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲案期間，威京集團主席沈慶京指控時任台北地檢署檢察官林俊言在他戒護就醫期間，以恫嚇方式要他坦承行賄，並在提訊他前「私會」，還要求法警不要讓律師知道，請求檢察官評鑑委員會對林俊言進行個案評鑑。檢評會認為林俊言雖有違反檢察官倫理規範情事「言行不當」，但請求不成立，決議移請新北地檢署為適當處置。對此，沈慶京透過臉書回應，強調令人遺憾。

沈慶京表示，檢評會不敢直接移付懲戒，顯然是輕輕放下，令人遺憾。檢評會的決議書已證實林俊言如何以違法手段，試圖編造政治劇本，包括2024年10月11日，林俊言到醫院「視察」，在沒有錄音錄影狀況下要求他咬柯文哲，並表示「我已經將手上資料交給銀行，讓銀行對你們公司抽銀根，我也扣押京華城土地，你公司也會不見」等語，一再要求他認罪，否則不能交保。提訊時趁機「單獨」與他見面，還告訴法警「不要讓律師知道」。

種種行為，檢評會認為林俊言違反檢察官倫理規範，移送新北地檢署職務監督處分，但這不僅是證實檢察官公然濫權，也證實檢察體制對不正辦案的輕縱，是在告訴全體執法人員「只要政治正確，違法辦案可以被默許」。更令人無法接受的是，在違法辦案後，還可以升任主任檢察官。

沈慶京強調，他一生說話算話、守信用，卻也因此檢察官利用這份誠信，試圖逼他做出違背良心之事「這不僅是對我人格的侮辱，更是對司法調查真相功能的徹底否定。」他也因此要公開質疑檢察高層，也呼籲法院應審慎檢視全案偵查程序的合法性，透過不正訊問、排除律師、威脅利誘所得的證詞，應不得作為證據，並應立即對京華城土地解除非法扣押，還給廣大股東公道。

