控林俊言曾說「柯P不是好人，沒必要犧牲」 沈慶京不滿懲處結果怒批輕放

京華城案檢察官林俊言違反倫理遭移送處分，沈慶京（圖）批評處理過輕。（資料照片／陳愷巨攝）



京華城案承辦檢察官、前台北地檢署檢察官林俊言，遭威京集團總裁沈慶京指控在偵辦過程中，以「抽銀根」、「難以交保」等說法施壓，逼迫其認罪，沈因此向檢察官評鑑委員會申請對林俊言進行個案評鑑。檢評會調查後認定，林俊言確有違反《檢察官倫理規範》相關規定，並已將案件移請其現任主管機關新北地檢署進行處分。對此結果，沈慶京表達強烈不滿，直指處理結果形同輕輕放下，令人遺憾。

沈慶京表示，雖然檢評會的決議書在結論上，仍延續官僚體系長期存在的官官相護現象，但內容已清楚認定林俊言的行為不當，違反《檢察官倫理規範》中勤慎執行職務的義務，卻僅決議移送新北地檢署進行職務監督處分，而非直接移付懲戒，顯示處置過於保守，未能回應社會期待。

沈慶京進一步痛批，檢評會決議書詳實記載林俊言在偵辦過程中的違法事實，已充分顯示檢察官濫權以及檢察體系的墮落，也直接證明承辦京華城案的檢察官如何以不法手段試圖編織政治劇本，甚至在違法事證明確的情況下，仍獲得制度上的包庇與後續升遷。他直言，這樣的結果形同對台灣法治尊嚴的公開挑戰。

沈慶京指出，林俊言曾前往台北醫院，以不錄音、不錄」的方式與他進行長達兩個多小時的談話。期間，林向他表示「柯P不是好人，你沒有必要為他犧牲，你能做到今天這樣的成就不容易」，並稱已將相關資料交給銀行，導致銀行對威京集團抽銀根，同時扣押京華城土地，揚言公司將難以維持營運，甚至以其身體狀況為由，表示法院也不會讓他交保。

沈慶京說，他當時堅持沒有做過的事情不能胡亂承認，並向林提及自己一生最大的成就，是協助老兵返鄉探親，並促成蔣經國總統提前開放兩岸探親、宣布解嚴以及解除黨禁與報禁。然而，林俊言卻因此情緒失控，怒斥你們中國人就是這樣想的。四天後，林又以視察名義再度前往醫院，重複要求他認罪。

沈慶京控訴，林俊言甚至在開庭前，刻意避開程序，單獨與他會面並再次施壓認罪，還下令法警不要讓律師知道，此舉令他憤怒至極，當場怒罵林俊言是土匪、強盜。

沈慶京嚴詞批評，檢察官公然濫用職權，透過威脅毀滅民間企業、以特定政治立場主導偵查，並刻意排除律師陪同偵訊等不正當手段，企圖逼迫他「咬出柯文哲」，製造不實證詞。然而，檢察體系卻對此類不正辦案行為從輕處理，等同向所有執法人員傳達「只要政治立場正確，違法辦案也能被默許」的錯誤訊息。

沈慶京指出，他已多次清楚說明，「柯文哲從未向我提出任何條件，我也從未對其行賄」，但林俊言在意的並非事實，而是是否符合其既定的政治預設劇本。林以若不配合認罪，公司就無法保全作為籌碼，試圖將他推向捏造證詞的邊緣，「這不只是對我人格的羞辱，更是否定司法調查應有的追求真相功能」。

沈慶京直言，若司法體系只剩下製造恐懼的功能，卻無法讓人民產生信任，與獨裁體制中的東廠、錦衣衛又有何不同？他更無法接受的是，林俊言在採取違法辦案手段後，竟還獲得升任新北地檢署主任檢察官的機會，這樣的結果極具諷刺意味。

最後，沈慶京質疑檢察高層，為何對於經檢評會認定違法、涉嫌不正訊問並排除律師陪同偵訊的檢察官，不僅未予以追究，反而給予升遷？他認為，這不只是對國家司法尊嚴的直接挑戰，更是對所有奉公守法、兢兢業業檢察官的極大諷刺。他也要求法務部長對外說明，這樣的功勞究竟是建立在踐踏人權、破壞法治之上，抑或只是完成政治任務後的酬庸。（責任編輯：殷偵維）