控林俊言「造假」黃景茂筆錄！律師要法院告發 檢察官酸：一廂情願

前台北市都發局長黃景茂。資料照。廖瑞祥攝



台北地院審理京華城案，今（10/30）日勘驗同案被告黃景茂的偵訊影音，畫面中，檢察官林俊言質問是否「明知違法」仍將本案送研議，黃景茂一度連喊4次「沒有」，雙方反覆爭執多次，最後黃景茂不再爭辯，筆錄也是如此記載。律師看完痛批林俊言「造假筆錄」，利用黃景茂疲態強行輾壓其意志，應當告發；但檢察官認為，黃景茂說出「對，我是奉交下」，也看過筆錄並簽名，根本沒有偽造文書問題，大酸律師「一廂情願」，根本告不成。

廣告 廣告

前台北市長柯文哲涉及京華城等案，遭起訴求刑28年半，但他堅稱遭到政治迫害，還要偵查檢察官林俊言跟他當面對質。辯護律師日前更加碼指控，林俊言訊問同案被告黃景茂，筆錄不僅沒照實寫，還要書記官寫「我知道有違法」，於是聲請勘驗偵訊光碟，並要求林俊言出庭解釋。審判長江俊彥前（10/28）天諭知將進行勘驗，但認為沒有法律依據傳林俊言到庭，駁回此部分聲請。

北院今（10/30）日進行勘驗，畫面顯示，林俊言偵訊黃景茂時，質問他是否「明知違法」仍將京華城案送進都委會研議？黃景茂一度連喊4次「沒有」，解釋「送研議不一定會贊成或反對」，後來點頭說是送都委會沒錯，但又強調「沒有講說會違法」。然而，經林俊言反覆質問，黃景茂最後不再爭辯。偵訊最後，林俊言問「你知道違法，你還是把他提進去啊，公文上寫得很清楚啊」，黃景茂回答「對，我是奉交下，一定要……一定要提。」

柯文哲看完痛批，如果公開勘驗影片，可以讓大家都看到，偵訊內容就是為了柯文哲製造的，林俊言是逼迫大家照他的劇本說。

前台北市長柯文哲出庭京華城案。白廷奕攝

柯文哲也說，京華城案哪有公務員說會圖利，如果「上面寫圖利，我們長官會簽下去嗎？」他諷刺林俊言，「還說上頭已經喬好了，奇怪，黃景茂是有通天本領嗎？上頭喬好他怎麼知道？」強調他被關了一年就算了，現在重點是收拾善後，司法的信任度要怎麼重建，才是他最關心的事。

柯文哲的辯護律師鄭深元則指出，林俊言在偵訊過程，至少說了6次「縱然有違法，你還是……」類似的話，黃景茂起初連喊4次「沒有、沒有、沒有、沒有」，後來說「我不知道」、「我沒有」，有一次只回了「都委會」三個字就被打斷，後面回了一次「對，一定要提」，最後選擇沉默。最後林俊言要書記官在筆錄上寫黃景茂「知道違法」，但還是依柯文哲指示「奉交下」送研議。

鄭深元指出，林俊言過程使用了一個偵查技巧，刻意把「你知道違法，你還是把他提進去啊」和「公文上寫得很清楚啊」連在一起問，誘使黃景茂說出「對」，但其實黃景茂口中的「對」，是針對「公文上有寫」這件事，林俊言最後卻要書記官把「你知道違法」整句話帶進去寫成他的提問。

柯文哲委任律師鄭深元。資料照。廖瑞祥攝

鄭深元痛批，筆錄根本不符合黃景茂的真實陳述，林俊言此行為已經涉犯《刑法》使公務員登載不實罪嫌，也違反檢察官倫理，希望法院告發。他還指出，黃景茂去年9/13早上9點多到地檢署開偵查庭，臨時被檢察官告知身分轉為「被告」，導致他急忙找律師，12點多廉政署開始問，一路被問到隔日凌晨0點多，指控林俊言是利用黃景茂長時間受訊問的疲勞狀態，強行輾壓他的意志。

蒞庭主任檢察官林俊廷則指出，黃景茂一開始陳述，就多次提到「市長交辦」、「請彭副跟都發局盡力協助」等。後續，偵查檢察官會問「4月14日的交辦，有公務員認為有圖利問題」，明顯就是因為說帖上已經寫「會引發圖利的爭議」，但黃景茂還是繼續送研議，所以偵查檢察官懷疑，是不是有長官的指示，而「長官」可能是彭振聲，也可能是柯文哲，所以才要不斷向黃景茂確認。

林俊廷續指，黃景茂原本沒有針對簽呈回答，所以林俊言才反覆提出4月14日的簽呈，說「這個清楚的講說有圖利啊」，而黃景茂也回答「對」。接著，林俊言表示「所以我會這樣寫，確定喔？市長的命令，就算是這個東西違法，你也要給他送進都委會喔？是不是這個意思？你想清楚喔。」黃景茂確實有講過「我不知道」、「沒有講說會違法」，但最後他回答「對，我是奉交下，一定要……一定要提」，所以筆錄才會有如此記載。

京華城案偵查檢察官林俊言，現已調任新北地檢署主任檢察官。資料照。呂志明攝

林俊廷認為，譯文清楚呈現偵查檢察官的認知，就是都發局說帖上已寫會有圖利爭議，為什麼要送研議，黃景茂說「我是奉交下，一定要提」，最後也在筆錄上簽名，根本就沒有偽造文書的問題。林俊廷表示，黃景茂最後看了筆錄20分鐘，中間還更正筆錄，如果辯護律師還堅持偵查檢察官是故意偽造文書，要浪費司法資源，可以自己去告，「因為根本告不成」，大酸辯護律師要法院告發是「一廂情願」。

更多太報報導

宛如彭振聲翻版！林俊言偵訊指黃景茂「明知違法」 他也連喊4次「沒有」

領威京薪水卻「用議員名義」開會催公務員？吳順民罵「她」：沒參加還亂講

黃景茂遭不當訊問？合議庭將勘驗 柯文哲想「當庭對戰」林俊言確定告吹