控桃園南門臨時市場未保留攤位 攤商憂生計受影響

桃園市南門市場去（2025）年11月發生大火，公有市場內災情嚴重，南昌西街、文化街等多處外圍攤商也受損，攤商被迫停業2個多月，災後重建雖已完工，卻傳出南昌西街攤商抗議攤位沒被保留，政府無視他們生計。

南昌西街攤商張彩頤表示，「現在沒攤位，生活不知道怎麼辦，過年又到了。你騙我們說牆敲一敲原地給你們賣，我們才13、14攤，都沒位置了，我現在生活很困難不知怎麼辦。」

南昌西街攤商林金龍認為，「對於這個重建位置分配的不公和老攤商被強制驅除的情形，原址經營了數十年，最後老攤商都沒有優先的安置方案。」

南昌西街攤商指控權益被犧牲外，也說到市府考量外圍攤商安置需求，新增19格臨時攤位是他們擺攤原址，得與92人公開抽籤，批評抽籤不公，有多人是人頭戶，導致老攤商全軍覆沒。

桃園市經發局副局長陳炳仲回應，「有92攤來抽這19攤喔，有關攤商質疑有人冒名頂替的部分，未來會嚴格的查攤，看一定是本來來營業，如果沒有的話會依規定來處理。」

桃園市經發局回應，南昌西街攤商在此經營許久，但實則是長年佔用道路、違法營業，災後也整理出19個攤位開放抽籤，未來會嚴格查攤，如果不是申請人營業會要求限期改善，累犯要求退攤。

