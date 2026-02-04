控檢察官林俊言「不當偵訊」...檢評會認個案評鑑不成立...沈慶京諷：顯然是輕輕放下

涉京華城弊案的威京集團主席沈慶京先前指控，曾偵辦該案的新北地檢署主任檢察官林俊言對其偵訊時間過長、將偵訊內容洩露給媒體等，請求檢評會進行個案評鑑。檢評會經調查後認為未達懲戒的重大違失程度，因此決議評鑑不成立，不過也認部分行為不當，移請新北地檢署作職務監督處分。對此，沈慶京發文表示，決議書認定林俊言的行為確實不當，卻不敢直接決議移付懲戒。他稱，維持官僚體系一貫的官官相護惡習，顯然是輕輕放下，令人遺憾。

沈慶京宣稱，雖然這份決議書在結論上維持了官僚體系一貫的「官官相護」惡習，但是認定林俊言檢察官行為確實不當，違反《檢察官倫理規範》「勤慎執行職務」義務，只決議移請新北地檢署作職務監督處分，不敢直接決議移付懲戒，顯然是輕輕放下，令人遺憾。



沈慶京說，檢評會決議書詳實記錄林俊言違法偵辦的事實，證實檢察官濫權與檢察體系的墮落，更直接證明偵辦京華城案的檢察官，如何以違法手段，試圖編造政治劇本，並在違法事證確鑿後，依然獲得檢察制度的包庇與升遷。他說，這種做法如同對台灣法治尊嚴的公開挑戰。



沈慶京表示，檢評會決議書證實，林俊言檢察官曾於台北醫院會議室，說要用不錄音不錄影的情況下與他「聊天」兩個多小時，期間跟他說：「柯P不是好人，你沒有必要為他犧牲，你做到今天這樣成就不容易啊，我已經將手上資料給銀行，讓銀行對你們公司抽銀根，我也扣押京華城土地，你公司也會不見了，你身體不好法院也不會讓你交保。」



沈慶京說，後續林俊言以「視察監所」名義到台北醫院，當天要動手術，被手銬腳鐐和鐵鍊綁在病床上，林一早到床邊，又再重覆要求認罪，否則不能交保，公司也會受到損害。



沈慶京也表示，2024年10月18日林俊言提訊他到北檢十點開庭，自己和律師原本約好早上九點要律見，我九點零五分一到北檢地下室的偵訊室，沒見到律師，反而是林俊言又來威脅逼迫認罪，林俊言還刻意下令法警「不要讓律師知道」他單獨與我見面。他說，這些行為，檢評會已明確認定違反《檢察官倫理規範》第 2 條之勤慎義務，並移送職務監督。



沈慶京批評，這正是司法「雙重傷害」的起點，第一重傷害是檢察官公然濫權，以毀滅民間企業、持特定政治立場偵查、並排除律師陪同偵訊等不正手段，企圖逼取「咬出柯文哲」的假證詞；第二重傷害則是檢察體制對不正辦案的輕縱。



沈慶京也呼籲，法院審慎檢視本案偵查程序的合法性，凡是透過不正訊問、排除律師、威脅利誘所得之證詞，均應不得作為證據，並應立即對京華城土地解除非法扣押，還給廣大股東一個公道。

