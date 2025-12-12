控檢方壓人逼供 柯文哲批賴清德：不要把司法當政治工具

柯文哲痛批賴清德「 不要把司法當政治工具 」、「 你比小英還糟糕 」！（圖／報系資料庫）

民眾黨今（12）日發布新聞稿表示，民眾黨前主席柯文哲，經歷一整天開庭後直言，「其實你們要對付的是柯文哲一個，為什麼要傷害這麼多人？」，政治鬥爭不應該變成這樣，更痛批賴清德總統「 不要把司法當政治工具 」、「 你比小英還糟糕 」！

柯文哲表示，本案有 3400 項證據，案子到現在超過 1 年，他連 1000 項都還沒看完，龐大的資料根本難以消化；所有被告都否認犯罪，尤其台北市前副市長彭振聲更因案件打擊而家破人亡，是讓他最難過的地方。

柯文哲指出，從檢察官聲請搜索票開始，法官沒時間仔細看，只聽檢察官的片面之詞就核發；但當時聲請搜索的理由，後來在起訴書裡幾乎看不到，這根本就是「 騙票 」！檢察官是拿搜索票去搜了手機、電腦，再從裡面東拼西湊、編故事，這不叫押人取供，是押人「逼供」。而同樣的劇本，檢察官也可能會用在現任民眾黨主席黃國昌身上。

「台灣的司法終究要改革」。民眾黨提到，已經有好幾位被告說，這個案子弄得他們都不想活了。以京華城案為例，從監察院的糾正文開始，援引錯誤的法條，卻連基本的調查紀錄都拿不出來。律師要求提供依據，結果發現林洲民做的筆錄竟是「中泰賓館案」，根本不是京華城案，最後還用「 誤植 」帶過。柯文哲說，「那你乾脆就說我要搞柯文哲就好了」。

民眾黨強調，司法是國家的最後一道防線，不能淪為政治鬥爭的工具。大罷免以32比0大失敗，檢察官就是最關鍵的因素，更讓人民對司法徹底失望。柯文哲表示，這些政治操作傷害了太多無辜的人，雖然不是一天就可以改變國家，但時間會還原所有真相。「真正該被審判的，不是無辜的人民，而是濫權操弄司法的人」。

