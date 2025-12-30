控民進黨惡意操控司法 國民黨成立「司法正義律師團」助黨工
中國國民黨今（30）日召開「司法正義律師團成立」記者會，文傳會主委吳宗憲、葉慶元律師、徐豪駿律師以及發言人江怡臻等出席。面對民進黨長期執政無止境的司法迫害，國民黨不會只站在旁邊被動接招，將會拿出更實際的行動，成為大家的後盾。因此，成立「司法正義律師團」，就是要協助善良百姓與黨工對抗不公不義、被執政黨惡意操控的司法，提供最佳的保障與專業的後盾。
吳宗憲表示，國民黨募集非常多的有志之士成立「司法正義律師團」，到目前為止，第一階段有超過 70 位的執業律師加入，將來還會陸陸續續有其他律師加入，也有很多律師現在正在聯繫中，相信人數還會增加中。他首先向這些法律人致上最高的敬意與感謝，尤其當前司法氣氛如此高壓、政治力大力介入的情況下，還願意站出來用自己的專業來守護社會的正義，這不是一個容易的選擇，也不是毫無風險的決定。
吳宗憲指出，這段時間政府玩弄司法，從一般調查以及部分判決上，可以發現與過往不一樣的狀況；此外，司法院的大法官在人數不足的情況下，還可以開庭來做憲法法庭的判決。類似情況在過往或世界各國都難以想像，現在都在這塊土地上發生。
吳宗憲並說明，成立「司法正義律師團」是鄭麗文主席競選黨主席時就有的想法，也多次對外公開，且上任後高度關注以及親自推動的重要工作。中央黨部或各地方黨部有非常多黨工都遇到司法問題，因此，黨中央積極籌建律師團，並將其繼續壯大，也會輔導各地方黨部成立律師團，讓中央與地方的黨工、支持者在面對司法案件時，提供最專業的建議，讓其於法律程序上面不受到侵害，給黨工們與支持者最佳的保障與專業的後盾。
葉慶元直指「中華民國的法治正面臨一個非常黑暗的時刻」，行政院院長於覆議失敗後，即使《憲法增修條文》第三條明文規定，院長應即接受覆議失敗的結果，必須去實施相關法律，但行政院長可以說「我拒絕」。此外，《憲法》第 72 條明文規定，總統收到立法院的咨文之後，10 日之內必須公布法律案，但總統可以說「我拒絕公布」。《憲法訴訟法》明文規定必須10 位大法官才能開庭的時候，大法官可以自己宣告此法條是違憲的；即便依照原來《憲法訴訟法》規定，也要有現有總額三分之二的大法官，換言之，至少要六位大法官開會，但大法官也可以說該條文「我不受拘束」，因為另外三位大法官不來開會，就可以不將其計入現有總額？
葉慶元強調，這都是很明顯的違法亂紀行為。身為法律人在這樣的時刻應該要站出來，一起捍衛民主制度與法治。他期許能與所有人民共同面對與對抗執政黨種種違法的行為，捍衛人民的權利。
徐豪駿也指出，他曾經於國防部從事軍中成員的訴訟輔導、因公涉訟等業務。當他看到黨工過去一年受到很多打壓，並受到許多訴訟的影響，感到非常難過。他希望各位黨工能夠得到國民黨提供的保護，不要因從事這份工作卻受到了超出想像之外的對待，影響黨工的生涯與生活等，他表達一定會盡力地幫助大家。
江怡臻則以律師誓詞為引言「謹以至誠宣誓：自成為律師時起，將以保障人權、實現社會正義、促進民主法治為使命。」第八條「我願遵守法律，為促使法律符合社會正義而奮鬥。」 第九條提到「我願發揮在野法曹的精神，監督政府維護民主法治。」她認為，從律師的誓詞來看，律師的天職是要監督政府，而不是配合政府。但很遺憾地，現在在中華民國，有部分律師選擇背棄誓言，站在當權者的身邊，為行政權獨大與很多違憲違規的行為擦脂抹粉，成為當權者權力的附庸。
江怡臻說明成立「司法正義律師團」，這70多位律師只是第一階段；感謝這70多位律師選擇一條最艱難的路，也正因為他們謹守律師的誓詞，堅持站在在野、站在手無寸鐵的民眾身邊，對抗國家機器的不公不義。這才是真正法律人的風骨，也才是台灣社會最需要的正義。
「我們身邊的律師是選擇擁抱民意、為民眾討公道，但有一些律師卻是選擇擁抱當權者以求得官位」。江怡臻強調，國民黨要清楚地表態：「身為中華民國憲政的守護者，身為國家最大的在野黨，我們與民眾黨一起肩負六成的民意。我們絕對不會對行政獨裁與司法迫害默不作聲，也不會讓我們的黨工、黨員、支持者，以及充滿正義的任何一個人孤孤單單」。面對民進黨長期執政無止境的司法迫害，不會只站在旁邊被動接招，現在就是要拿出更實際的行動，成為大家的後盾。
江怡臻正告賴清德總統：「請把司法還給全民」。司法不是賴清德的，也不是民進黨的資產，更不是政治鬥爭的工具。民進黨執政下的司法赤裸裸地「先看顏色再談法律」。此外，司法的刀不只對付在野黨，也用來清理自己人。賴清德不喜歡的黨內競爭者，不是被邊緣化，就是一個個等著被司法開刀，例如民進黨好幾連霸的立法委員林岱樺被搜索時喊出「政治干預司法，司法干預初選。」她強調，當司法成為賴清德政治鬥爭的工具，這不是「綠色恐怖」，什麼才是「綠色恐怖」？
江怡臻也表示，可預見2026 年縣市首長與議員選舉，賴清德的司法手段絕對會變本加厲，無所不用其極地動用檢調來剷除異己。 因此，國民黨成立「司法正義律師團」，不只是為了現在，也是為了「超前部署」，要為了接下來更黑暗的綠色恐怖，築起一道最堅固的防火牆。她感謝律師們提供最專業、最穩固的一道牆。國民黨將會邀請更多律師加入，不管是站在第一線，或是站在手無寸鐵的民眾背後，將會陪大家走過每一個偵查庭，陪大家打贏每場法律戰，這就是守護中華民國憲政的尊嚴。
吳宗憲最後指出，蔡英文前總統上任時曾經推動「司法改革國事會議」，當時會議做出非常多結論，但民進黨政府只挑對自己有利的結論來用，認為對自己不利的，就不採納。例如《妨害司法公正罪》、法庭直播或是《棄保潛逃罪》等。因此，蔡英文的司改，人民的信任度並沒有增加，滿意度更創新低。這樣的司改是成功的嗎？從法律人看來，當初的司改帶來非常嚴重的災難，並沒有讓人民對司法重新信任，反而造成更多問題。
吳宗憲強調，當司法、行政都在執政黨手上時，大家更要思考如何做出改變？國民黨成立「司法正義律師團」就是希望黨工與支持者面對不公不義的司法時，有底氣對抗。「我們不支持犯罪，而是打擊犯罪，但請不要拿司法來修理無辜百姓」。他認為，世界上任何一個獨裁國家或民主國家走向衰敗時，往往是執政黨利用司法來控制人民。他不希望這塊土地也走成這樣，中華民國執政者忘了中華民國憲法與法律規範的條文內容，只想用自己的意志來修理百姓。成立「司法正義律師團」就是要協助善良百姓與黨工對抗不公不義、被執政黨惡意操控的司法，「不讓任何黨工在面對司法迫害時成為孤兒」。
