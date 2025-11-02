控沒保護基督徒 川普揚言出兵奈及利亞「火力全開」

2025年10月28日，美國總統川普在美軍駐日本橫須賀基地視察喬治華盛頓號航空母艦，向兵士發表演講。美聯社



美國總統川普週六（11/1）指控西非國家奈及利亞放任激進伊斯蘭份子迫害基督徒，並表示他已要求戰爭部（國防部）做好準備，若奈及利亞繼續縱容，美國可能「火力全開」（guns-a-blazing）進入奈及利亞進行恐怖份子大掃蕩。

路透社報導，川普在其社群平台Truth Social發文，指控奈及利亞政府放任「激進伊斯蘭恐怖份子」殺害基督徒，若奈國政府繼續無作為，美國將立即停止對奈及利亞的所有援助，且「火力全開進入這個無恥國家」。不過，川普沒有提供任何基督徒遭殺害的具體事件。

川普指示戰爭部做好行動準備，「一旦我們發動攻擊，就會是快、狠、爽（fast, vicious, and sweet），就像恐怖份子襲擊我們真愛的基督徒一樣」。最後他用全大寫字母表示：「警告：奈及利亞政府最好快點動起來！」

發布此文的前一天，川普曾於週五指責奈及利亞侵害宗教自由，稱基督徒在奈及利亞面臨生存威脅，他援引《國際宗教自由法》（International Religious Freedom Act）將奈及利亞列為「特別關切國家」。基於不同原因、但同在這份關注名單上的，還有中國、俄羅斯、北韓、緬甸、巴基斯坦。

奈及利亞是非洲人口最多的國家，也是最大的石油生產國。川普在第一任期就曾將奈及利亞列入特別關注國家名單，後來民主黨籍的總統拜登2021年將奈及利亞從該名單上除名。

2024年7月20日，在奈及利亞拉哥斯（Lagos）的一座煉油廠。路透社

美國去年從尼日撤出1000名美軍後，在西非的軍事部署大幅減少，雖然偶爾會派少量部隊去參與演習。美國在非洲最大的軍事基地在東非國家吉布地，駐紮約5000名美軍。

博科聖地作亂，受害者多是穆斯林

川普發文前，奈國總統提努布（Bola Ahmed Tinubu）週六稍早駁斥了指責該國宗教迫害的說法，認為這忽視了該國政府為保障宗教信仰自由而付出的努力，強調反對宗教迫害，奈國憲法保障任何公民對信仰的權利，「宗教自由與寬容一直是我們集體認同的核心原則」。

奈及利亞約有200個民族，有基督徒、伊斯蘭教徒，各種民俗傳統信仰亦有其追隨者，長久以來有和平共處，但也有過暴力衝突，而衝突也往往因為民族分裂、或者是為了爭奪稀缺資源而變的劇烈。

奈及利亞東北部頻繁受到極端伊斯蘭組織博科聖地（Boko Haram）侵擾，過去15年來造成數萬人死亡；不過，奈及利亞北部居民主要是穆斯林，人權專家也指出，奈及利亞遭博科聖地殺害的族群，大部分是穆斯林。

2025年9月26日，尼日利亞北部瓜拉州（Kwara）歐賈奧巴伊洛林市（Oja-Oba Ilorin）的清真寺。路透社

