控法官問「能否接受凶手孝順」 被害家屬：睜眼說瞎話

兩年前新北市發生震驚社會的校園割頸命案，犯案的男女學生，二審被判12年和11年徒刑，和受害者家屬期待的刑度落差很大，被害人父母發聲明表示，凶手到現在都沒有悔意，卻拿少事法當擋箭牌，更令他們傻眼的，是法官曾在開庭時詢問，「能否讓凶手有機會孝順你們」，他們說，法官根本睜眼說瞎話。

受害國中生父親說：「少事法把我打得真的是，我真的是遍體鱗傷了，我沒辦法去接受這種判決。」聽到宣判結果後，放聲大哭孩子無辜枉死，未成年凶手乾哥判12年乾妹11年，跟家屬的期待的刑度，有著極大落差，受害國中生父親說：「我講難聽點，他們一直用少事法把我打悶棍，然後等於說還要叫我不准出聲，那我們怎麼辦啦。」

痛批凶手態度，自始至終囂張沒悔意，但法官卻不斷給機會，最讓他們傻眼且不能接受的是，出庭時竟然有法官問「能否有機會讓凶手來孝順你們」，痛批法官睜眼說瞎話，只希望凶手出獄後別被報復，就已經是萬幸。

受害國中生父親說：「別人家的小孩死不完，修復式司法是要修復我們什麼，我孩子命都沒有了，你現在跟我談修復式司法。」合議庭三名法官分別是，審判長謝靜慧，是中正大學法律博士，司法官班30期結業，曾協助修正少年事件處理法，重視兒少權益，另外受命法官鄧鈞豪，陪席法官則是沈君玲。

巴毛律師陳宇安(非當事律師)說：「(法官)本意應該也是希望，促成他們能夠和解，然後希望這個被害人的父母，可以原諒這個凶嫌，但是我覺得他的用詞，可能是一般人比較沒有辦法接受的啦。

受害國中生父親說：「他們進去法庭都還是大搖大擺的走進來耶，根本沒有跟我道歉過，那是法官引導他們來跟我道歉，他們才道歉的。」未成年人犯罪，有少事法當保護傘，能否達到教化效果，還有待後續驗證，但此刻受害父母的心，卻又再度受傷一次。

