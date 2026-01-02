控洗車行老闆"牽車趁機行竊" 業者駁:還車順便上廁所

南部中心／綜合報導

嘉義有民眾指控，請洗車行老闆來家裡將車子開去洗，老闆卻趁機勘查地形，上門行竊，一天上門三次，三萬五現金都被偷光。但老闆否認偷竊，強調只是來還車，順便在後門草叢上廁所。

被控「牽車趁機行竊」 洗車行老闆駁：還車順便上廁所

嘉義有民眾指控，請洗車行老闆來家裡將車子開去洗，老闆卻趁機勘查地形，上門行竊。（圖／民視新聞）

監視器拍下，洗車場老闆騎著機車來到客人家後門，不到三分鐘走出來，邊走還邊拉一下褲頭。但另一個角度又拍到，老闆疑似在機車車廂四處翻找，而就是這幾段畫面，被屋主po網指控手腳不乾淨。屋主說，後面的門忘記鎖，他從是從後門進去，就是一些抽屜什麼都被他翻。怒批請老闆協助來家裡將車子開回廠裡洗，他卻趁機撬開機車看有無財物，甚至勘查地形，從後門鑽進房子裡拿光現金。一天總共來了三次。打開來看錢包裡的錢都不見，就去調監視器就調到他。

廣告 廣告

被控「牽車趁機行竊」 洗車行老闆駁：還車順便上廁所

屋主PO網控訴洗車廠版老闆。（圖／嘉義綠豆大小事）

事發地點在嘉義番路鄉下坑村，老闆喊冤說只是來還車時，順便在後門草叢上了廁所，卻沒想到被指控偷竊，警方說已經接獲報案，著手偵辦。嘉縣警中埔分局番路分駐所所長林建佑說，發現該住家屋內約現金三萬五千元遭竊，聲音來源：遭指控洗車場老闆，鎖定一名男子涉嫌重大，聲音來源：遭指控洗車場老闆，全案將通知到案說明後，聲音來源：遭指控洗車場老闆，依竊盜罪函送嘉義地檢署偵辦。屋主將影片po網，提醒其他民眾注意，網友也調侃，老闆除了洗車還會洗劫家裡。儘管洗車廠老闆再三否認偷竊，但還是被警方移送偵辦。

原文出處：被控「牽車趁機行竊」 洗車行老闆駁：還車順便上廁所

更多民視新聞報導

迎接2026跨年晚會最後彩排 南部粉絲提早到場卡位

南台灣2026跨年晚會"最後彩排" 粉絲提早到場卡位

台灣黑熊闖部落找食物！「翻冰箱、開罐頭」畫面曝光

