控深夜洗澡擾眠！台中嬤抓頭髮 婦丟垃圾反擊

22日一早8點多，台中烏日有2名婦人當街吵架。77歲的阿嬤扯婦人頭髮，婦人則丟回收垃圾反擊。據了解，阿嬤家浴室緊鄰隔壁房間，因為是共用牆，每當阿嬤家人在深夜洗澡、洗衣服時，流水聲就吵得隔壁睡不著，對方氣得不斷敲牆回擊。雙方多次溝通仍無法解決，最後失控，上演當街全武行。

阿嬤看見提著垃圾的婦人出現，立刻衝上前抓她頭髮，對方丟垃圾反擊。

打人張姓阿嬤vs.丟垃圾洪姓婦人：「妳那天撞我門，撞什麼意思的？撞了好幾次，（妳為什麼打人？）」

一大早，兩人在路中大吵，最淡定的，反而是全場看戲的貓。

附近住戶vs.打人張姓阿嬤vs.丟垃圾洪姓婦人：「（你們兩個不要這樣啦），她撞我好幾次門，撞我的門耶，（有事慢慢講就好）。」

鄰居當和事佬勸都沒用，阿嬤卻聽不進去，控訴對方不停敲牆嚇人。

打人張姓阿嬤vs.丟垃圾洪姓婦人：「我們比較晚洗澡，（晚洗澡是妳的問題，我兒子也要早起，妳打人這樣對嗎？）」

事發在22日上午8點多，台中烏日中華路的一處社區。77歲的張姓阿嬤家浴室與隔壁房間共用牆面，每當孫女凌晨下班回家洗澡或洗衣服，就會吵到隔壁。洪姓婦人不滿，頻頻敲牆回擊，導致阿嬤的孫女被嚇到不敢洗澡，雙方已經爭吵將近2年。

打人張姓阿嬤：「洗澡吵到人我會改進，但她都沒來說就敲牆，敲了好幾次，不知道是用鐵棍還是木棍，敲得很大聲，我孫女都嚇到不敢洗澡，洗衣服我也改成早上洗了。」

阿嬤滿腹委屈，但洪姓婦人也不滿喊冤，反控阿嬤是預謀犯案。

丟回收洪姓婦人：「她這個是預謀的，第一次出去，我還在社區門口看到，她已經站在轉角，我想說晚一點再出去好了，結果第二次出去，我發現她還在看，確定四周都沒有人出來倒垃圾，她就衝過來攻擊我，我才把垃圾丟出去。」

洪姓婦人說，她已經替房間加裝隔音，但流水聲仍然很吵，也曾多次和阿嬤溝通，願意出錢請工班改善，卻遭拒絕。這次在路上被打，她將報案提告傷害，當地里長也將出面協調，兩戶之間的噪音糾紛問題。

