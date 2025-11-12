控煙波淹水阻移車！逾30車價值破2千萬全「泡水」
位在蘇澳的煙波大飯店地下室汪洋一片，大雨第一時間，住客想要去移車，卻被飯店人員阻攔，他們表示有抽水馬達可以運作，但實際上造成超過30台車被淹沒，雖然目前請人來抽水，但光是地下一樓至少要抽個3天才抽得完。煙波飯店表示，所有的賠償會全力配合保險公司，但這樣的說法引起住客不滿，認為這態度太過消極。
住客看到愛車全泡水裡，氣到不行。受害車主王先生：「你有點在推卸責任對不對，你可以放行你不放行，導致20、30個車主在樓下，人家甚至有些車200、300萬的，有些新車才剛買。」
煙波大飯店的地下停車場，整個水已經淹到了將近一樓的位置了，從這裡來看的話，只能勉強看到停在第一個車位的第一台車輛，勉強可以看到它車頂的位置。
受害車主：「那是我們的車子，被你們關在裡面，造成我們的車損，那跟天災一點關係都沒有。」
趁著雨勢減緩，工作人員持工具破壞鐵門，並且加緊時間鋪設管線，要將地下室的水抽出來，光是地下一樓就要耗費3天時間才能抽完。煙波飯店表示，後續會請保險公司處理，但這樣的態度引起車主不滿，一群人聚集在大廳，結果飯店人員卻一問三不知。
受害車主vs.飯店人員：「那我是不是要去找短租車，我使用1個月、2個月，算你們的還算保險公司的，這個你們也沒寫在裡面嘛。」
受害車主：「他們的處理態度是消極的，因為我們今天下來樓下，因為我們要看這個狀況要怎麼處理什麼的，報案這個部分也是我們自己報案的。」
目前煙波承諾房費全免，交通費也會負責，雖然表示會全力配合賠償，但泡過水的車，嚴重的話恐怕殘值等於0，等同報廢，車主們怒火恐怕仍難以熄滅。
